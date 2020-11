Au fur et à mesure que le marché évolue, les relations entre agences et marques évoluent également.

Bien que cela puisse parler d’une plus grande ouverture et d’une plus grande variété en termes de services, de propositions créatives et de stratégies, la vérité est que la réalité semble être le contraire.

Face à une offre accrue et à une demande réduite, il est de plus en plus difficile pour les agences de se différencier de leurs concurrents. Un exercice rapide suffit pour prouver la prémisse.

«Lorsque nous avons commencé à lire la description de toutes les agences, nous nous sommes rendu compte que si vous en prenez une et que vous changez de nom, cela fonctionne pour tout le monde. C’est pourquoi nous pensons que la valeur ajoutée d’une entreprise dans un marché aussi concurrentiel doit aller au-delà de sa description et de son offre de services », Rodrigo Heres, directeur général et fondateur de Madison.

Depuis quelques années, on a beaucoup parlé de la perte de pertinence des agences de marketing et de publicité, une discussion qui a retrouvé une force particulière grâce aux actions de certaines grandes marques qui ont décidé de réduire les budgets alloués à ces entreprises.

Nous ne parlons pas de cas isolés. En fait, les conclusions de MediaSense, ISBA et Ipsos Connect indiquent que 54% d’entre eux affirment qu’ils absorberont une partie du travail que les entreprises de communication et de créativité font aujourd’hui au cours des quatre prochaines années.

Pour les agences, c’est un enjeu majeur et depuis plusieurs années on voit comment les efforts de ces acteurs, indispensables dans la chaîne de valeur, se sont concentrés sur le renforcement de leurs portefeuilles de produits et services.

De l’intégration des données aux tentatives de capitalisation sur des technologies avancées comme l’apprentissage automatique, les agences de tous types et de toutes tailles cherchent à être à l’avant-garde de ces problèmes.

Bien que cela ait une grande valeur, la réalité est que sur un chemin dans lequel tout le monde semble aller dans la même direction, ce n’est pas la solution au problème, mais seulement une partie d’une équation plus complexe, mais accessible.

Et c’est que ce qui peut vraiment apporter de la valeur à une agence à l’époque actuelle est quelque chose de plus qu’un large portefeuille de produits et de services; Ce qui fait vraiment des agences de formidables alliés, c’est la passion de l’équipe derrière chaque action.

La prémisse est loin d’être une invention. Selon les données fournies par LinkedIn, 46% des équipes marketing affirment avoir modifié la stratégie de marketing de contenu pour donner plus de priorité à la mission de l’entreprise et à sa vision du monde.

Cette direction simple mais significative est celle que certaines agences ont commencé à prendre en ce moment et qui commencent à se positionner comme des références sur le marché.

Tel est le cas de Madison, une agence qui, loin de se mesurer et de se définir en fonction des récompenses remportées, le fait sur la base de la passion que son équipe imprime sur chaque projet, un aspect qui a naturellement un impact tangible sur l’activité de son clients, qui reçoivent une attention adéquate et ont particulièrement réfléchi à leurs besoins.

Comme le conclut Rodrigo Heres, «il ne s’agit pas seulement de parler de façon romantique. Nous sommes confrontés à des concurrents importants et très expérimentés. Chaque agence du marché national a de grands talents que nous admirons et respectons grandement.

C’est pourquoi la valeur de Madison réside dans un tangible-immatériel. Nous aimons ce que nous faisons et nous apprécions vraiment notre quotidien. Cela se reflète beaucoup dans les clients que nous avons gagnés et les projets que nous exécutons. Nous n’avons pas l’objectif dans les récompenses mais dans la qualité de ce que nous créons et dans la relation avec nos partenaires commerciaux ».

En ce sens, Madison a lancé un manifeste dans lequel elle exprime l’importance que l’amour pour son travail et ses clients se transforme en une passion pour toujours générer les meilleures stratégies commerciales.