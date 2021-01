Light Yagami écrit dans le carnet de mort de Death Note.

Après le succès choquant de la série animée Death Note, nous avons pu voir comment certains cinéastes ont porté l’intrigue sur grand écran, produisant même un film pour Netflix, qui a reçu de nombreuses critiques.

Mais, jusqu’à présent, nous n’avions jamais entendu parler une comédie musicale Death Note. Je veux dire, la production d’un film a beaucoup plus de sens car le succès de l’anime allait toucher un large public. Mais… une comédie musicale? Voyons comment s’est déroulée cette adaptation.

Death Note, la comédie musicale

Une compagnie de théâtre recherchée créez votre propre comédie musicale Death Note à Broadway, la pièce a été terminée il y a quelques années, mais en 2015, elle a fait ses débuts en Asie via une société de production japonaise. Dans cette vidéo, vous pouvez en découvrir beaucoup plus sur cette comédie musicale, ainsi que des images vidéo de celle-ci.

Pour les fans et les amoureux de Death Note qui en ont voulu plus, nous avons de bonnes nouvelles. Et il a récemment été révélé qu’au cours du mois de février de cette année 2021, un chapitre spécial du manga sera lancé avec de brèves histoires créées par l’auteur original Tsugumi Ohba.