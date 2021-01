Après le Samsung Galaxy S20, la marque porte Une interface utilisateur 3.0 aux côtés d’Android 11 à la dernière gamme «premium», le Samsung Galaxy Note 20. Et nous avons enfin pu tester la mise à jour tant attendue: nous vous disons ce que vous pouvez attendre de la nouvelle couche de Samsung.

Depuis sa sortie sur le Samsung Galaxy S10, One UI a évolué pour offrir un service énorme aux propriétaires d’un Samsung Galaxy (peut-être un “ service exagéré ”, qui la cape n’est pas exactement légère). Samsung a développé son logiciel pour être facile à utiliser d’une seule main, il a également adapté son design en se rapprochant légèrement de l’Android “ pur ” de Google. Et avec la dernière itération, cette stratégie est encore plus visible: One UI 3.0 atteint le premier Samsung Galaxy pour rafraîchir votre expérience.

Les changements esthétiques sont mineurs

Ceux qui s’attendent à un changement radical de conception de la cape peuvent être quelque peu déçus après la mise à jour car One UI 3.0 n’est pas une rupture avec la version précédente, Une interface utilisateur 2.5. Cela n’implique pas que l’esthétique reste inchangée, plutôt le contraire: les détails renouvelés sont continus et peuvent être localisés par chaque menu, paramètre et section du logiciel personnalisé du Samsung Galaxy mis à jour.

Malgré le fait que le design est peu évolué oui, le raffinement de l’esthétique est constamment apprécié. L’icône d’empreinte digitale change, ainsi que les boutons pour entrer le code PIN de déverrouillage; One UI 3.0 applique des coups de pinceau à la zone de notification et aux paramètres rapides (et les bulles de notification Android 11 sont incluses); l’arrière-plan du menu passe à un gris plus clair lorsque le mode sombre est activé; toutes les icônes du système reçoivent le design de Samsung (carrés avec un fond coloré avec des coins arrondis); Samsung regroupe certains paramètres associés; et les applications pré-installées sont peu mises à jour afin que leur conception s’adapte au système.

Bulles de notification dans One UI 3.0

L’un des changements de conception les plus appréciés avec le passage à One UI 3.0 est celui qui concerne la consommation de la batterie. Samsung récupère les graphiques de consommation avec une charge complète afin de comprendre d’un coup d’œil où les mAhs sont principalement allés. Applications détaillées, mais sans avoir accès à ce que le matériel du système a consommé (les heures d’écran ne sont pas affichées non plus). De plus, les menus d’économie d’énergie ont été repensés.

Commandes de volume dans One UI 3.0

Les commandes de volume ont également été repensées dans One UI 3.0. L’aspect actuel est beaucoup plus similaire à celui proposé par Google dans le Pixel, par exemple. Et cela permet d’adapter le volume du son émis à faites varier chaque catégorie de volume en cliquant sur les trois éléments du menu. Le tout avec fenêtre flottante.

Widget de lecture de l’écran de verrouillage automatique

Un dernier point est celui de la notification multimédia. Samsung a inclus une carte de notification sur l’écran de verrouillage, similaire à celle affichée dans la zone de notification (elle a l’air vraiment bien). Et nous avons trouvé un problème dans des applications comme Spotify: il ne montre pas le contrôle des médias dans la notification (c’est générique sur Android 11). Espérons qu’il ne faudra pas longtemps pour le réparer.

Performances et consommation optimisées

À gauche, une interface utilisateur 2.5; à droite, One UI 3.0

Nous n’avons pas remarqué de changement épouvantable, mais une amélioration qui peut être vue tout au long d’un chargement complet: One UI 3.0, avec la base d’Android 11, consomme un peu moins d’énergie pendant l’utilisation. Samsung introduit des restrictions de dépenses plus élevées par application. Et la gestion automatique des performances est un peu plus efficace, au moins à un niveau général.

Ce n’est pas que la puissance du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un mobile sur lequel nous avons effectué des tests One UI 3.0, était courte avant la mise à jour, c’est une évidence. Après l’installation de la dernière version du système et de la couche, nous avons remarqué une certaine optimisation en arrière-plan, dans le saut entre les applications et également au démarrage. Il n’y a pas de ralentissements appréciables. Et accessoirement Samsung a optimisé les animations entre tous les éléments du système. L’interface est un peu plus fluide.

Contrôle de la confidentialité amélioré grâce à Android 11

Autorisations dans One UI 3.0 avec la potion de choisir “ Cette fois seulement ”

La mise à jour vers la dernière version du système offre toujours l’avantage de recevoir le dernier en termes de sécurité et de confidentialité. Avec l’inquiétude croissante des utilisateurs sur ces deux problèmes, Google a considérablement amélioré le contrôle des applications pouvant collecter: avec One UI 3.0, l’utilisateur peut attribuer autorisations uniques sur l’emplacement, la caméra et le microphone. De plus, le mobile désactivera ces trois autorisations des applications si l’utilisateur ne les a pas utilisées depuis longtemps.

Le contrôle granulaire des autorisations de localisation, de caméra et de microphone est l’un des plus grands avantages d’Android 11 et One UI 3.0

Le soi-disant “ stockage scoped ” ou stockage spécifique représente également un grand changement en termes de confidentialité: toutes les mises à jour qui s’adaptent à Android 11 (niveau d’API 30) ils n’auront accès qu’au dossier téléphonique de leur choix. Cela signifie qu’ils ne pourront plus lire tout le stockage du téléphone simplement parce qu’ils ont demandé la permission; cela empêche les développeurs d’obtenir des données utilisateur privées.

Un petit saut dans la conception et un saut majeur dans tout le reste

Nous avons déjà dit que la mise à jour peut décevoir car l’évolution de l’aspect est très subtile. Voici ce qui se passe avec l’évolution d’Android 10 vers Android 11: Google n’a pas introduit de changements excessifs au niveau de l’utilisateur. Tout le contraire de ce qui se passe dans le domaine des développeurs; qui finira par profiter à ceux d’entre nous qui utilisent le système.

Modifications des API d’Android 11 pour améliorer la confidentialité et la sécurité, améliorations des notifications avec des réponses suggérées via l’intelligence artificielle, des bulles de notification, centre de contrôle multimédia avec sélection de sortie audioAvec Android Auto sans fil intégré, Gboard utilise désormais la saisie semi-automatique de Google pour remplir le champ du mot de passe et des modifications plus mineures qui constituent une avancée mondiale notable, mais peut-être pas autant qu’une mise à jour de ce niveau le justifie.

Une interface utilisateur 3.0. a atteint le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20: Si vous possédez l’un de ces téléphones, nous vous recommandons de le mettre à jour au fur et à mesure que l’expérience utilisateur s’améliore. Et si vous possédez un autre mobile Samsung, vous devrez patienter: consultez le calendrier des mises à jour pour savoir quand le nouveau logiciel sera disponible.