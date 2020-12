My Hero Academia: personnages principaux de l’anime

My Hero Academia a quelque chose qui attire beaucoup l’attention des téléspectateurs, et c’est la diversité des personnages qu’il y a dans l’anime. Eh bien, les designs et les personnalités se distinguent par leurs différences, ce qui rend les personnages plus intéressants, comme c’est le cas avec Tsuyu Asui.

Cette fille fait partie de la classe 1-A de l’Académie UA où sa particularité la fait se démarquer beaucoup dans l’équipe. Pratiquement, son cadeau lui donne les capacités d’une grenouille et pour cette raison, il est généralement connu par étirez votre langue à une distance surhumaine. Cependant, nous parlerons un peu plus d’elle ci-dessous afin que vous puissiez en apprendre davantage sur d’autres choses impressionnantes qu’elle peut faire.

Froppy a-t-il plus de compétences dans My Hero Academia?

My Hero Academia: Froppy / Tsuyu Asui prêt pour l’action

Froppy a des choses plus intéressantes, car ce qui est impressionnant, c’est qu’il peut toujours parler même avec cette longueur de langue. De plus, cette partie de son corps a assez de force pour pouvoir élever un être humain plein. D’autre part, il y a aussi d’autres secrets que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont les suivants:

Capacité à respirer sous l’eau grâce au fait qu’il absorbe l’oxygène à travers sa peau.

Il peut générer du poison en utilisant son mucus pour irriter la peau de ses ennemis ou les confondre avec un parfum.

Le cadeau de grenouille lui permet de se fondre dans n’importe quel environnement.

Sa capacité physique est si flexible qu’il peut faire des mouvements rapides et sauter à de grandes hauteurs sans problème.

