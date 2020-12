CD Projekt Red vit l’un des pires moments de l’histoire de l’entreprise. Le lancement de Cyberpunk 2077 et ses problèmes de performance, a provoqué le crash de l’entreprise en bourse, après avoir vu comment des entreprises comme Sony et maintenant aussi Microsoft, a accepté le retour d’un jeu qui n’a pas été à la hauteur des attentes en termes de qualité technique.

Mais la société de Geralt est prête à le résoudre, et travaille déjà à résoudre toutes les erreurs présentes dans le jeu attendu. Le patch 1.05 de Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, qui comprend des améliorations dans toutes les sections du jeu, à la fois en termes de performances et pour améliorer l’IA des PNJ et divers problèmes. Ce patch arrivera également bientôt sur PC.

Toutes les améliorations du patch 1.05 de Cyberpunk 2077

Missions

Jackie ne disparaîtra plus dans The Pickup ou The Heist. Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’atterrir l’hélicoptère dans Love comme Fire. Correction d’un problème avec Takemura n’appelant pas Play it Safe. Il n’est plus possible de déclencher le même dialogue deux fois dans Big in Japan Correction d’un problème avec Delamain apparaissant à l’envers à la fin de Don’t Lose Your Mind. Saul atteint désormais correctement le camion dans Riders on the Storm. Voyage rapide avant la rencontre de Tyger Claws ne plus interrompt la progression dans J’ai combattu la loi. Correction d’un problème qui bloquait la progression dans Ghost Town lors du chargement d’une sauvegarde automatique effectuée à l’arrivée de Raffen Shiv. Correction d’un problème où les nouveaux appels ou messages ne seraient pas reçus si Happy Together a échoué à la suite du match Elizabeth Peralez cesse d’être trop insistante avec ses appels après le rejet de son offre d’emploi La scène avec Misty et Jackie commence maintenant correctement après quitter la clinique de Viktor. Les dialogues de Wakako ne se bloquent plus après avoir terminé Rechercher et détruire. S’éloigner de Stefan dans Sweet Dreams ne devrait plus empêcher les autres personnages de vous appeler. Le déclencheur de Brick devrait désormais pouvoir interagir correctement pour que les joueurs le désarment. Ou est parti. Les portes de votre ascenseur d’appel devraient maintenant s’ouvrir correctement dans The Heist Saul sort désormais correctement des voitures dans Riders on the Storm Correction d’un problème où aucun nouvel appel ou message ne serait reçu après avoir couru trop loin de Frank dans War Pigs .Jackie quitte désormais correctement l’usine après la fin du combat dans The Pickup. Correction d’un problème avec les renforts Militech qui n’apparaissaient pas si la porte était franchie trop rapidement dans Forward to Death. Sauter le temps du club dans Violence ne causait plus de problèmes de progression. Problèmes résolus au démarrage de Gig: Getting Warmer … Correction d’un problème où les nouveaux appels ou messages ne seraient pas reçus après l’abandon de Pyramid Song à mi-chemin. Correction d’un problème où le noyau de Delamain pouvait déjà être brisé lorsque le joueur entrait dans la pièce principale de Ne perdez pas votre esprit. Correction de problèmes où Delamain n’apparaissait pas ou ne faisait rien en dehors de l’au-delà dans The Heist. Correction d’un problème avec l’objectif qui restait bloqué dans “Parlez à Viktor” dans The Ripper. un problème où il était impossible de parler au portier devant Lizzie dans The Information Ajout d’une description pour Don’t Lose Your Mind dans le journal Correction d’un problème qui empêchait le joueur de sauvegarder en utilisant le voyage est rapide et parle à d’autres PNJ après avoir rechargé une sauvegarde avec un appel actif avec Frank dans War Pigs .Correction d’un problème où Panam n’appelait sur aucune autre question jusqu’à ce que je m’envole terminé. un problème avec Dum Dum qui suit V une fois la récolte terminée.

Comment jouer

Les temps de réaction des PNJ couverts ont été améliorés. Correction du nombre de tirs requis pour tuer des civils à distance pendant le combat.

Visuel

Correction d’un problème d’affichage de l’image de Delamain au-dessus de l’appelant actuel pendant les appels téléphoniques. La bouche de V ne reste pas ouverte après avoir entré le verrou d’espace dans Où est mon esprit. certains problèmes de superposition de l’interface utilisateur. V semble plus modeste dans l’aperçu de l’inventaire après un montage semestriel;) Les PNJ apparaissent plus rapidement dans la zone de quête pendant Stadium Love. correction de PNJ posant en T sur une activité suspecte du crime organisé: Just Say No et Gig: Hot Merchandise. Correction d’un problème où, après une danse cérébrale, il était possible de rester coincé en vue à la troisième personne sans tête Les icônes de silencieux ne sont plus affichées sans image d’inventaire.

UI

Correction d’un problème avec les réticules d’arme persistants à l’écran. Le menu d’inventaire ne se ferme plus immédiatement après la première ouverture après avoir déposé une voiture. Correction d’un problème d’accès à un terminal Pour un voyage rapide, le bouton affiché dans le coin supérieur droit demandant d’ouvrir le journal de quête ne fonctionnait pas.

Performance et stabilité

Diverses améliorations de stabilité, y compris des corrections de crash.

Diverse

Les explosions hors écran font du bruit maintenant.

Spécifique au PC

[AMD SMT] Utilisation optimisée des cœurs / threads par défaut pour les processeurs AMD Ryzen ™ à 4 et 6 cœurs. Les processeurs à 8, 12 et 16 cœurs restent inchangés et se comportent comme prévu. Ce changement a été mis en œuvre en coopération avec AMD et était basé sur des tests des deux côtés qui ont indiqué que l’amélioration des performances se produit uniquement sur les processeurs avec 6 cœurs ou moins. Correction d’un problème avec la façon dont les entrées brutes sont collectées. Suppression de l’utilisation du jeu d’instructions AVX, corrigeant ainsi les plantages survenus à la fin du Prolog sur les processeurs ne prenant pas en charge AVX Suppression de la console de débogage pour éviter les fonctionnalités qui pourraient provoquer des plantages ou des missions en panne. Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas soutenir la communauté des moddeurs. Restez à l’écoute pour en savoir plus. Les réflexions par lancer de rayons ne devraient plus apparaître trop lumineuses par rapport à l’environnement. Correction d’un problème de blocage de Steam Overlay lors de l’arrêt du jeu. Suppression du fichier memory_pool_budgets.csv. qui n’était pas connecté à la version finale du jeu et n’avait aucune influence sur celle-ci (il s’agissait d’un fichier restant utilisé pendant le développement pour estimer l’utilisation de la mémoire. Il n’avait aucun effet sur la quantité de mémoire allouée). L’augmentation des performances perçue après l’édition du fichier peut être liée au redémarrage du jeu.

Spécifique à la console

Amélioration de la netteté de l’image avec l’aberration chromatique et le grain de film activés. Les paramètres ne devraient plus être réinitialisés après le redémarrage de plusieurs sessions de jeu. Correction de problèmes visuels survenus lors de la transition entre The Heist et Love Like Fire. Correction du problème apparence de divers véhicules.[Xbox] Entrer en combat alors que Synaptic Accelerator est actif ne se termine plus sur la barre de santé du joueur qui ne s’affiche pas.[Xbox] Le jeu ne cesse plus de répondre lors de la déconnexion d’un profil lorsque le message de déconnexion du contrôleur est visible. La demande de consentement de télémétrie réapparaîtra en raison d’un problème précédent de réinitialisation des paramètres. Résolution d’un problème par ce qui était possible de tomber dans la cage d’ascenseur du Megabuilding H8 dans Automatic Love.