Aujourd’hui, nous avons eu une véritable hécatombe historique sur la plateforme de streaming Twitch. Le streamer espagnol de Fornite, The Grefg a réussi à battre tous les records d’audience existants de la plateforme et a dépassé 2,5 millions de téléspectateurs simultanés.

Cela signifie une véritable marque au sein de la plate-forme, le record précédent était détenu par lui avec 660 mille téléspectateurs et il l’a quadruplé. Tout cela pour révéler son propre skin Fortnite, avec lequel il rejoindra le groupe sélectionné de 3 streamers qui possèdent un skin en jeu, avec Ninja et Loserfruit.

Je présente officiellement … ❤💛 MA PEAU DE FORTNITE 💛❤ Disponible dans la boutique Fortnite le 16 janvier.

Le code Grefg. pic.twitter.com/nk5Fsvmza7 – Grefg =) (@TheGrefg) 11 janvier 2021

Le skin Grefg sortira le 16 janvier et peut être acheté seul ou avec le pack qui comprend la danse et le choix personnalisé. Le prix du pack n’est pas encore confirmé, mais le streamer a révélé qu’il se situerait entre 2000 et 3000 dollars. Ce skin aura 2 versions et au fur et à mesure que vous tuez dans un jeu, il évoluera comme s’il s’agissait de DBZ.

Ci-dessous vous pouvez voir la présentation de la peau

