Le nouvel opus de Spyro 4 pourrait sortir l’année prochaine.

Il y a quelques semaines, le livre d’art de Crash Bandicoot 4: It’s About Time a été publié, basé sur tout l’art du premier opus original du marsupial en plus de dix ans. Comme dans le jeu, le livre fait référence à Spyro, même si personne ne s’attendait à ce qu’il aille directement à confirmer le développement de Spyro 4. Dans l’une des pages du livre, il est mentionné que l’image de l’un des niveaux futuristes du jeu contient “une petite piste de Spyro”. Sur cette image, un hologramme du dragon violet apparaît avec un signe que Spyro 4 porte.

Le premier indice officiel pour “Spyro 4” est ici! Le livre d’art # Crash4: It’s About Time a une citation qui confirme l’allusion. «… Et un petit indice sur Spyro. # Spyro4 #SpyroTheDragon

Images fournies par @CrashyNews. pic.twitter.com/1vLYh9uKzk – Spyro Universe 💎 (@SpyroUniverse) 7 décembre 2020

Pour le moment, l’annonce d’un nouvel opus de Spyro n’a pas été produite. Récemment, une rumeur a souligné que Spyro 4 est en développement entre les mains de Toys for Bob et Activision et sur les forums 4chan, où des fuites se produisent souvent, il a été mentionné que ce nouvel opus aurait des panthéons grecs, chinois, nordiques et japonais comme mondes du jeu dans lequel vous pouvez également contrôler Cynder, Hunter, Elora et Bianca.

Savoir plus: Crash Bandicoot 4 peut avoir anticipé l’arrivée d’un nouveau jeu

Malgré le fait que ces rumeurs soient peut-être fausses, ce qui devient de plus en plus clair, c’est que le développement de Spyro 4 est en cours et que sa première en 2021 est plus que possible après le succès de Spyro: Reignited Trilogy.