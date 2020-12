Ce téléchargeur en ligne a une application dédiée qui fonctionne comme un charme.

Écrit par María Veiga dans des applications gratuites

Nous connaissons tous YouTube et ses avantages, mais il est vrai qu’avec le temps a été rempli de publicités maladroites qui réduisent l’expérience des utilisateurs qui n’optent pas pour son mode premium. De plus, ce n’est pas une application qui on peut en profiter partout et moins si nous n’avons pas de connexion Internet.

Une alternative parfaite pour résoudre tous ces problèmes est télécharger ces chansons ou listes de lecture que nous aimons, afin d’en profiter à tout moment et situation, quel que soit l’appareil et que le réseau de notre opérateur téléphonique fonctionne ou non.

Snappea dans un téléchargeur Youtube cela fonctionne parfaitement. Grâce à son fonctionnement intuitif, il est possible de télécharger gratuitement de la musique depuis YouTube en quelques clics. Mais pas seulement ça. Ses fonctions incluent également le téléchargement de listes complètes de chansons, enregistrer des vidéos directement sur un appareil et, en outre, dans différents formats.

Les atouts de cet outil étant également son utilisation totalement en ligne et qui est compatible avec n’importe quel appareil et smartphone: ordinateurs, tablettes et téléphones sous Android ou iOS. Il dispose de ses propres applications pour smartphone avec lesquelles vous pouvez accéder à YouTube et stockez tous vos téléchargements dans le même espace.

Comment télécharger de la musique sur Snappea sur Android

Si nous voulons profiter de toutes les possibilités que Snappea nous offre sur Android, il faut d’abord téléchargez votre apk. Cela peut être fait directement à partir de leur site Web et après cela, en quelques minutes, il sera prêt.

Une fois qu’il est installé sur notre appareil (n’oubliez pas de donner la permission d’installer des applications tierces pour que tout fonctionne correctement) accédez à l’application et à l’intérieur, vous verrez un panneau supérieur avec un viseur. Insérez les mots-clés que vous voulez là-bas et vous verrez une poignée de résultats provenant de différents sites (L’homme ne vit pas uniquement sur YouTube).

Et voilà! Choisissez celui que vous aimez le plus et cliquez sur le bouton qui dit «télécharger». Là, vous pouvez choisir si ce que vous voulez est obtenir la vidéo ou simplement l’audio. Si la musique est ce que vous recherchez, l’application vous offre également la possibilité de sélectionnez le format, étant les plus populaires MP3 et MP4 parmi vos options.

Bien entendu, vous pouvez également utiliser la version Web de Snappea depuis votre smartphone. Cela permet les mêmes procédures et le téléchargement dans le format que nous voulons, bien que tout provienne de l’interface du navigateur et non à partir d’une application entièrement adaptée aux particularités de chaque appareil Android.

Comment télécharger des listes de lecture dans Snappea sur Android

Il n’y a pas que des chansons uniques sur YouTube. En fait, le plus courant est que lorsque nous recherchons un en particulier, le site Web recommande automatiquement un liste de chansons similaires, soit parce que c’est le même artiste qui les chante, soit parce que quelqu’un a créé un playlist cela inclut cette chanson particulière. Snappea nous permet également téléchargez ce mélange de chansons qui a retenu notre attention. Avec Snappea, vous pouvez télécharger une playlist YouTube en moins d’une demi-minute.

Bien sûr, la première chose à faire est téléchargez l’appli. En supposant que nous l’avons déjà, à partir du moteur de recherche intégré, nous ferons le recherche par mot-clé comme une chanson. Vous pouvez également copier une URL spécifique si vous la connaissez pour aller droit au but.

Lorsque nous trouvons la liste souhaitée, il suffit de cliquer sur le bouton de téléchargement et sélectionnez le format souhaité. Encore une fois, comme pour les chansons, nous pouvons choisir entre MP3, MP4 (avec ses particularités) pour l’audio, ou optez pour la vidéo complète.

Tout ce processus peut être fait à partir du Navigateur Internet que nous avons installé sur notre appareil, mais l’application dédiée nous fournira un expérience la plus fiable.

Pensiez-vous que c’était un processus plus compliqué? Eh bien non, ce n’est pas le cas, télécharger de la musique depuis YouTube est très simple avec cet outil.