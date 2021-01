Des avancées dans les étuis de protection et des excès de quantité de “ brilli brilli ” que vous pouvez emporter avec votre nouveau Xiaomi Mi 11.

Jamais Xiaomi J’avais accordé beaucoup d’attention à cela depuis attirer l’attention, mais c’est que dans un marché où la différenciation est de plus en plus compliquée, la vérité est que des détails comme ceux-ci marquent l’apparence ou pas dans les médias et aussi dans les pools d’échange de smartphones de la plupart des utilisateurs.

En fait, bien que le Xiaomi Mi 11 soit parmi nous depuis plusieurs jours maintenant, ayant également des références parmi les meilleures de l’industrie, le nouveau vaisseau amiral du géant chinois a réservé ce coup sous la forme d’une gaine, probablement le Xiaomi le plus premium de son histoire.

Le nouveau protecteur est déjà vendu en Chine et n’intègre pas de technologie de pointe, non … Plutôt, ce que nous voyons est un design “ effet WoW ” assuré par 10000 cristaux étincelants, dans ce qui peut sembler plus que raisonnable, un cas né dans les entrailles de Swarovski elle-même.

Ce n’est pas le cas, car les cristaux de la firme de Wattens, en Autriche, coûtent un bon pic, tandis que cette coque Xiaomi a été mise en vente pour seulement 299 yuans dans le pays d’origine de Xiaomi, ce qui se traduit à son tour par 37,64 euros avec les citations actuelles.

Il ne faut pas oublier que la plupart des couvertures officielles du Mi 11 coûtent 69 yuans en Chine, moins de 10 euros, donc l’augmentation est notable.

En ce qui concerne ses qualités, il est en plastique, plus précisément en un polycarbonate de très haute qualité, mise sur ce matériau 10000 petits cristaux étincelants avec une teinte transparente qui brillent au maximum, donnant au dernier produit phare de Xiaomi une touche de classe avec un excès de «brilli brilli».

Est matériaux ultra-minces et rigides, donc il ne protège pas trop contre les chutes, mais en contrepartie il est très confortable car n’ajoute pas trop d’épaisseur au terminal et il s’adapte parfaitement à la construction du Mi 11. Le sujet du goût, on le laisse de côté …

Si vous en voulez un, pour l’instant, il est vendu uniquement en Chine dans la boutique officielle Xiaomi, mais il ne serait pas surprenant qu’il atteigne très bientôt les distributeurs internationaux et les magasins d’importation comme AliExpress, alors restez à l’écoute car Ce sera sûrement un grand succès car Xiaomi est habitué à avec presque tout ce qu’il touche.

