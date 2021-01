Le marché du streaming est dirigé par Netflix depuis des années et est devenu une référence en raison du grand nombre d’audiences qu’il a.

Netflix a établi une série de paris sur le marché, à travers lesquels il a forcé d’autres plates-formes telles que Disney Plus à innover.

Le marché du streaming est aujourd’hui une référence pour la capacité commerciale dont il dispose grâce aux histoires qu’il raconte.

Le streaming n’a pas cessé de surprendre avec un catalogue de contenu qui déborde jour après jour et cela est dû au grand nombre de concurrents qui composent cette industrie et à l’énorme demande du public pour toutes les histoires qui Ils parviennent à consommer via ce support où Disney Plus a été l’un des derniers à arriver et à surprendre avec le catalogue dont il dispose.

La célèbre plateforme s’est vu confier la tâche de lancer un certain nombre d’histoires sans gaspillage et qui sont devenues une référence sur le marché, en raison du récit qu’elles ont.

Pour continuer à concurrencer les principales plateformes telles que Netflix, il n’a pas cessé de publier du contenu et d’ici 2021, nous savons déjà ce qui sera présenté en première tout au long du premier mois de l’année.

C’est tout ce que Disney sort en janvier 2021

Le premier janvier

700 requins Horton du Dr Seuss entend un Who! Great Shark Chow Down Mega Hammerhead Mr.Popper’s Penguins The Wolverine (2013) Earth to Ned: Episodes 11-20 Beyond the Clouds: A Firm Handshake

8 janvier

Disney Fam Jam Ferdinand Star Wars Forces of Destiny: Volume 1 Star Wars Forces of Destiny: Volume 2 Star Wars Forces of Destiny: Volume 3 Star Wars Forces of Destiny: Volume 4 Toy Story That Time Forgot Beyond the Clouds: The Anatomy of Emotion Marvel Studios: Legends: Épisodes 1-2

15 janvier

Elena of Avalor: Saison 3 Doctor Doolittle 3 Isle of Dogs WandaVision: Première Mary Poppins revient au-delà des nuages: le concert d’une vie

22 janvier

Wild Uganda Pixar Popcorn: WandaVision Premiere: Episode 2 Au-delà des nuages: les touches finales

29 janvier

Dinosaures: Saisons 1-4 Epic L’incroyable Dr. Pol Ramona et Beezus Texas Storm Squad WandaVision: Episode 3 Beyond the Clouds: A Promise Keep: Finale

