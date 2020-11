L’incroyable chiffre énorme comprend les Androïdes 2B, 9S et A2.

Les adeptes de la saga NieR sont en Toutes nos félicitations, car il y a de nouveaux jeux sur le chemin de Square Enix, comme NieR Replicant. Pour les fans de la saga, NieR: Automata était un grand titre et a de nombreux adeptes Dans le monde entier. Le titre Square Enix a marqué de nombreux joueurs, qui ne manqueront pas de se réjouir de la nouveaux chiffres qui sera lancé sur le marché en 2022.

Square Enix a dévoilé à quoi ressembleront les nouveaux chiffres qui seront commercialisés avec l’entreprise Studio Prime 1. D’une part, l’une des figures a les modèles des androïdes 2B, 9S et A2; de l’autre, il y a une figure de 2B solo. Les deux feront partie de la ligne Masterline exclusive, une série qui présente des créations de grande taille et une excellente qualité, comme celle annoncée par Capcom de Dante de Devil May Cry.

Figure de 2B, 9S et A2 Il mesurera 62,23 cm de haut, 62,23 cm de large et 58,16 cm de profondeur (échelle 1: 4), en plus d’avoir un niveau de détail dans la modélisation et des vêtements énormes. Aura deux éditions: le basique, qui coûte 2 849 $ et le Deluxe, au prix de 3 399 $. Le luxe le laissera être personnaliser un peu et, selon Siliconera, cela permettra de changer de coiffure, de vêtements et même de retirer le bandage que les personnages ont sur les yeux.

Enfin, la figure de 2B coûte 979 $ et mesure 55,12 cm de haut, 28,45 cm de large et 44,96 cm de profondeur (échelle 1: 4 aussi). Comme vous pouvez le voir dans les différentes vidéos qui accompagnent l’actualité, les chiffres ont un qualité incroyable. Si vous n’avez pas joué à Nier: Automata ou si vous êtes très fan, nous vous recommandons de vous rappeler notre analyse de ce grand jeu, qui s’est vendu à près de cinq millions d’exemplaires.

