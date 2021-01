Les protagonistes de Sailor Moon.

Avec la sortie récente du film Sailor Moon Eternal, de nombreux fans d’anime des années 90 sont descendus dans les rues pour célébrer. Mais certains le célèbrent avec plus… “d’enthousiasme” que d’autres.

Un groupe de fans de Sailor Moon est descendu dans les rues du Japon habillé de cosplays de personnages d’anime et l’image est devenue très virale. Jusqu’ici tout va bien, mais il s’avère que le groupe est composé d’hommes (sauf une femme) et ils sont très musclés. Le look est super amusant!

Un groupe de fans de Sailor Moon révolutionne tout le Japon avec leurs cosplays

Comme le rapporte Comic Book, pour célébrer la première du film Sailor Moon Eternal, ce groupe de fans est descendu dans la rue avec leur cosplays des différents personnages principaux de l’anime.

セ ー ラ ム ー ン 今日 か ら 公開… 早 く い か な い き ゃ pic.twitter.com/X05IhNglyr – AKIHITO @ 筋肉 紳士 集 団 ALLOUT (@AkihitoAll) 8 janvier 2021

En fait Sailor Moon Eternal sera divisé en deux parties coproduit par Toei Animation et Studio DEEN. Le premier film est sorti début janvier et le second sortira en salles au Japon le 11 février. Que pensez-vous de ce cosplay de groupe amusant?