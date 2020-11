Quand on parle de studios d’animation avec la très longue trajectoire de Disney, avec près d’un siècle derrière eux, peut-être la chose la plus surprenante que l’on puisse dire à leur sujet est qu’ils n’ont pas été adorés dans un type de composition standard. Ils ont des traits reconnaissables dans les sujets qu’ils traitent, bien sûr, et le public cible familial n’a pas changé depuis 1923. Mais nous sommes heureux de voir qu’ils ne sont pas opposés à l’expérimentation animée, qu’ils le permettent en tout cas et qu’ils peuvent offrez-nous les oeuvres de Short Circuit (2020) ou, et c’est parti, une curiosité aussi prodigieuse que Lorenzo (Mike Gabriel, 2004), que vous pouvez voir sur Disney Plus.

Il s’agit de un court métrage réalisé par un réalisateur ayant une grande expérience dans l’entreprise, depuis qu’il travaillait en tant qu’animateur sur le film Tod et Toby (Ted Berman, Richard Rich et Art Stevens, 1981), passant par Tarón et le chaudron magique (Berman et Rich, 1985), à Basil, la souris superdétectrice (Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener et John Musker, 1986). Et il a ensuite réalisé The Rescuers in Kangarooland (1990) avec Hendel Butoy et Pocahontas (1995) sous la direction d’Eric Goldberg, en plus d’être en charge de la conception de la production dans Wreck-It Ralph! (Rich Moore, 2012), entre autres. Et Lorenzo a remporté une nomination aux Oscars et des prix à Annecy ou à l’Annie.

Avec ce court métrage, le Californien Mike Gabriel nous offre une esthétique très différente de ce à quoi nous sommes habitués chez Disney, sinistre mais pas dans le style enchanteur de Nightmare Before Christmas (Henry Selick, 1993), avec des traits picturaux de couleurs basiques, un délicieux mélange animation traditionnelle et ambiance sombre d’une ville menaçante en trois dimensions et musique de tango, qui lui permet de nous capturer dans son rythme formidable et ses transitions élaborées. Et l’histoire surréaliste qu’il nous raconte comporte des éléments délirants et certainement angoissants et dérangeants, avec un couteau entre les deux, qui ne peuvent cacher le penchant comique. Une proposition Disney atypique celle de Lorenzo, très appréciée.

