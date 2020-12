Combien de fois changez-vous les airs sur votre mobile? Si c’est beaucoup ou un peu certain à chaque fois que vous le faites, vous faites face à la recherche ardue de un art incroyable de ce que vous aimez le plus et de vous identifier, heureusement pour vous, si vous êtes fan de Dragon Ball, nous avons de bonnes nouvelles car c’est le fond d’écran de Dragon Ball que votre mobile mérite. Et si vous aimez Android 18 de Dragon Ball, ce fan art est parfait comme fond d’écran mobile.

J’adore cette image de dbz

Les origines de tout dans la série et la première chose à laquelle on nous présente dans l’intrigue est la formation du petit Goku avec lui maître Roshi, mais bien que le Maison Kame C’est l’un de nos endroits préférés, cependant, un autre endroit emblématique est le petit Planète verte, le Planète Kaio, également l’un des lieux de formation le plus important de Goku. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, ce fan fait un incroyable fanart de Gogeta que vous adorerez avoir comme fond d’écran.

Dans l’image de votre fond d’écran, vous verrez Goku et Kaio du Nord, bien sûr, votre maison et votre véhicule et au fil des jours, que découvrirez-vous d’autre sur votre papier peint?

