Grâce à une fuite, nous avons pu voir le design final du Galaxy A32 5G, un smartphone de milieu de gamme économique qui sera le grand pari du géant sud-coréen pour toucher les utilisateurs qui ont un budget serré, mais qui veulent faire le saut vers la 5G.

Nous avions déjà lu certaines choses sur le Galaxy A32 5G dans des rumeurs précédentes, mais rien d’aussi intéressant et fiable que ces nouvelles informations. Les rendus que nous accompagnons dans cet article sont des échantillons de haute qualité pour la presse, et ont un haut degré de fiabilité. Je veux dire par là que, sauf surprise, nous pouvons presque supposer que le design que nous voyons dans ces images sera celui que Samsung utilisera dans le Galaxy A32 5G.

En entrant pour analyser le design, nous trouvons une façade classique, où nous voyons une finition tout écran avec bords assez marqués pour les temps qui courent. En haut on voit que la caméra frontale est intégrée dans une encoche en forme de goutte d’eau, une finition moins attrayante que l’îlot circulaire flottant que l’on peut trouver dans d’autres modèles.

Si nous regardons l’arrière, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Nous avons une configuration de quatre caméras qui ne sont intégrées dans aucun type d’îlot ou d’espace spécifique, sinon il reste comme “flottant” dans le boîtier. Je dois dire que j’aime assez le résultat, et je pense que c’est une sage décision de la part de Samsung.

Je n’ai pas de confirmation des matériaux que Samsung pourrait utiliser dans ce smartphone, mais comme il s’agit d’un modèle de milieu de gamme peu coûteux, il est fort probable qu’il soit construit en polycarbonate (plastique).

Spécifications possibles et prix du Galaxy A32 5G

écran

IPS 6,5 pouces

Résolution

FHD + (2 400 x 1 080 pixels)

Processeur

MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G

Mémoire

4 Go à 6 Go

Espace de rangement

64 Go à 128 Go

Caméra frontale

20 MP

Caméra arrière

Configuration quadruple:

48 MP, capteur principal

8 MP, grand angle

5 MP, macro

5 MP, capteur de profondeur

Connectivité

Wi-Fi, 5G, 4G LTE / 3G / 2G, Bluetooth, NFC, USB-C

Tambours

Sans préciser

Dimensions

Sans préciser

Système opératif

Android 11

Comme on peut le voir, le Galaxy A32 5G s’intègre sans problème dans le milieu de gamme, mais grâce au SoC MediaTek Dimensity 720 avec modem 5G il intègre le standard bien connu de nouvelle génération, et est capable d’offrir un bon niveau de performances, puisqu’il est équipé avec un processeur à huit cœurs et avec un GPU Mali-G57 MC3. C’est un cran en dessous du MediaTek Dimensity 820 5G, mais la différence entre les deux n’est pas très grande.

Le lecteur d’empreintes digitales On ne le voit pas au dos, et l’écran utilisé est de type IPS, ce qui signifie que ledit élément sera intégré dans le côté, une approche que Samsung a utilisée dans plusieurs de ses smartphones de milieu de gamme. On dit que la société pourrait également lancer une version du Galaxy A32 5G limitée à la connectivité 4G. Ce n’est pas confirmé, mais cela a du sens car ce serait moins cher et vous permettrait de couvrir une gamme de prix plus large.

Nous n’avons toujours pas de détails sur le prix de vente, mais vu la position qu’occupe le Galaxy A42 5G, je suis clair qu’il devrait se positionner entre 249 et 299 euros.