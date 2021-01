Eren se retrouve face à face avec le colossal Titan.

La mère d’un jeune fan de la série animée Attack on Titan a voulu fêter l’anniversaire de son fils en préparant un film curieux et amusant tarte.

Cela nous a beaucoup rappelé cette mère qui a préparé un gâteau Alcremie Gigamax pour son fils. Cette fois, c’est un gâteau très différent, mais tout aussi délicieux.

Attaque sur le gâteau Titan!

C’est le gâteau Attack on Titan qu’Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert ou tout autre personnage de cet anime approuveraient. On y voit comment un titan géant attaque l’un des murs de la ville de Shingeki no Kyojin. Sur les côtés du gâteau on voit aussi une sorte d’autocollants qui, on le comprend, doivent être comestibles.

Gâteau d’anniversaire.

Ma mère m’a fait un gâteau AOT B-Day de r / attackontitan

On adore quand une mère qui aime ses enfants prépare à la folie quelque chose de si spécial juste pour rendre ses enfants heureux. D’autant plus le jour de son anniversaire et après une année 2020 aussi dramatique. Ces détails touchent nos cœurs, joyeux anniversaire petit!

