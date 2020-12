Dragon Ball Z: Kid Buu avec des couteaux

Little Buu est l’un des méchants les plus importants de Dragon Ball Z, un personnage assez étrange et frappant qui lui en a donné plusieurs ennuis aux guerriers Z. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est devenu si populaire auprès des fans et de nombreux collectionnent ses personnages.

Dans ce cas, il faut voir quelque chose qui n’est pas un chiffre et qui impressionnera sûrement les fans les plus fidèles de la franchise. Un utilisateur de Reddit nommé Jacklesdouglas a partagé sa dernière œuvre d’art, un couteau de cuisine personnalisé avec le visage de Little Buu. Ci-dessous, vous pouvez voir le dessin que vous avez placé dessus.

Couperet Kid Buu que j’ai peint et sculpté récemment ☺️ Merci d’avoir regardé! de dbz

L’utilisateur prétend qu’il était en charge de la peinture et de la sculpture tout le design de Buu sur son couteau et cela a sans aucun doute été incroyable. D’autre part, vous pouvez également voir un Fan Art qui montre Majin Buu comme une vraie créature.

Savoir plus: Dragon Ball: Majin Buu a une version particulière de la main d’un artiste Marvel et DC Comics

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez