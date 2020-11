L’histoire de Naruto n’est pas facile à raconter. Ce ninja solitaire a vécu avec un démon en lui depuis sa naissance, et pour aggraver les choses, tout le village le déteste et le marginalise. Les origines de cet événement, qui conduit Naruto à avoir cette condition, sont révélées au fur et à mesure que nous progressons dans son histoire.

[ALERTA SPOILER]

Naruto a eu une enfance difficile, car il a grandi sans parents. Le quatrième Hokage et sa femme Kushina se sont sacrifiés pour sauver le village et, à son tour, celui de leur fils Naruto. Bien que pour cela, ils devaient enfermer une partie de l’âme du démon à l’intérieur.

Les souvenirs et flashbacks qui apparaissent au cours de la saga nous donnent une image des bons parents, et des ninjas qui étaient ce jeune couple. Et bien que, Nous pouvions voir très peu de Kushina, cela est décrit dans les souvenirs associés au renard à 9 queues.

Aujourd’hui, Une artiste cosplayeuse s’est caractérisée comme Kushina, de ses cheveux roux énergiques à son gilet et son bandeau de combat:

Si vous aimez ce type de cosplay, nous vous invitons à en voir un autre de ce même personnage Kushina. Un ninja avec beaucoup de caractère, comme le même cosplay.

