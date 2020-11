Le cosplay Zoro parfait pour une fête d’Halloween

Un des personnages les plus aimés de la communauté de One Piece est Zoro, ce épéiste incroyable c’est le plus redoutable à l’extérieur et à l’intérieur de la mer. Pour cette raison, les illustrations de ce personnage sont des milliers, beaucoup d’entre elles assez intéressantes comme voir Zoro être un véritable samouraï inspiré de l’arc Wano et même des personnifications réalistes avec le cicatrice thoracique incluse.

Savoir plus: Un fan de One Piece montre la vraie taille du Dreadnought colossal

Et comme ce genre de représentation ne cesse de sortir, un adepte de la pirates au chapeau de paille il voulait montrer son cosplay de Zoro, parvenant à obtenir un bonne réceptivité et acceptation par la communauté.

Voici à quoi ressemblerait Zoro de One Piece dans la vraie vie

le cosplayeur amateur connu sous le nom d’AicotheHero, a partagé une photo montrant son cosplay pour le jour d’halloween. On voit clairement que rend hommage au bras droit de Luffy: Zoro. L’artiste a voulu montrer l’image sous une tonalité noir et blanc lui donnant une touche de mystère.

Mes amis Zoro cosplay pour Halloween! Il a même percé ses oreilles pour ça 😂 de OnePiece

Comme vous le verrez, le cosplayeur a sagement assorti le style vestimentaire, car il présente une chemise à manches courtes, le foulard couvrant la tête, un pantalon sombre et comme touche essentielle le trois katanas caractéristiques du caractère officiel.

Oseriez-vous faire un cosplay de ce style?

Image | alphacodeurs

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez