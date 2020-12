Voulez-vous briller sur TikTok? Alors découvrez quel est votre meilleur moment pour publier.

Écrit par Hector Romero sur TikTok

TikTok, sans aucun doute, connaît une croissance inimaginable depuis quelques années maintenant. Pendant que vous lisez ceci, des millions de personnes dans le monde utilisent leurs pouces pour faire défiler la myriade de contenu sur le réseau social. Si vous faites partie de ceux qui veulent vraiment briller sur cette plateforme, nous vous expliquerons quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok.

Les horaires sont quelque chose à prendre en compte dans ce réseau et dans tout réseau social. Une fois que vous les maîtriserez, vous commencerez à tracer votre véritable chemin en tant que tiktoker. Bien sûr, rappelez-vous que la pratique des enseignants et les résultats positifs dépendent également de la qualité de votre contenu.

Comment trouver votre meilleur moment pour publier sur TikTok

Vous devez savoir à l’avance que trouver le moment idéal pour publier sur TikTok n’est pas facile. Parce que? Parce que les tendances changent quotidiennement et rien ne garantit que votre contenu deviendra viral. Cependant, lorsque vous saurez d’où vient votre public et que vous commencerez à bien gérer les horaires, vous commencerez à gagner des abonnés TikTok comme par magie.

Découvrez de quels pays ils vous voient le plus

Au cas où vous ne le sauriez pas, TikTok compte plus de 150 millions d’utilisateurs en Chine et plus de 14 millions aux États-Unis. Autrement dit, vous devez garder à l’esprit que vos vidéos sont destinées à un public mondial, vous devez donc tenir compte des fuseaux horaires et vos heures les plus chargées.

Identifiez d’abord la provenance de vos abonnés en convertissant votre compte utilisateur en compte Pro. Cela vous permet voir les statistiques de vos publications et où dans le monde elles sont consultées. Voulez-vous changer votre compte de normal à Pro? Suivez ensuite ces étapes.

Ouvrez l’application TikTok sur votre mobile et connectez-vous à votre compte. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger à partir du bouton situé sous ces lignes. Onglet Moi et appuyez sur les trois points en haut à droite. “Mettre en place compte” et après “Passer au compte Pro”Sélectionnez Continuer et choisissez une catégorie pour votre profil.

C’est fait! Maintenant vous pouvez profitez de tous les avantages d’avoir un compte Pro sur TikTok. Comme vous l’imaginez peut-être, c’est vital pour un vrai tiktoker.

Comparez l’heure de votre pays avec l’heure de votre audience

Lorsque vous savez d’où viennent vos abonnés, assurez-vous de connaître leurs plages horaires et les tendances pour chaque pays. Si vous publiez depuis l’Espagne et que vous avez une audience en Amérique latine ou en Amérique du Nord, vous devrez planifier le contenu avec 8 heures de décalage horaire, par exemple. En termes simples, c’est à vous de créer un programme de contenu pour couvrir les territoires de votre public.

L’image ci-dessus provient d’un tableau réalisé par Influencer Marketing Hub après analyser plus de 100 000 publications sur TikTok. Si vous en tenez compte avant de publier, vous améliorerez sûrement les résultats de vos publications.

Si mon public vient d’Espagne, à quelle heure dois-je publier?

Votre public est-il espagnol? bien Les heures les plus chargées sur TikTok se situent entre 19 h et 12 h.. Actuellement, la majorité des utilisateurs espagnols consomment du contenu TikTok pendant ces heures et en particulier le week-end.

D’autre part, nous vous invitons à consulter ce guide qui explique comment lier vos comptes TikTok avec Instagram et pourquoi vous devriez le faire. Vous commencerez à briller sur ce réseau social!

Et vous, avez-vous déjà découvert votre meilleur moment pour publier sur TikTok?