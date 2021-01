Le mobile le plus prometteur de l’année est accompagné d’une réduction inoubliable.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

¿Vous avez 150 € pour acheter un mobile? Xiaomi vous facilite la tâche. C’est la meilleure décision que vous prendrez aujourd’hui. Seulement pour 133 € Vous pouvez avoir l’un des meilleurs milieu de gamme du marché, main dans la main avec Xiaomi Redmi. C’est le téléphone le plus prometteur de l’entrée de gamme de Xiaomi pour 2021, vous ne vous tromperez donc pas du tout.

Ce Xiaomi Redmi 9T vient améliorer ce qui a été lancé avec le Redmi 9. Par conséquent, nous avons un smartphone très complet pour très peu d’argent et avec beaucoup de mémoire interne pour en profiter. De plus, son appareil photo est assez décent, avec un bon écran Full HD + et batterie à donner et à donner.

Pourquoi acheter le Redmi 9T avant un autre Xiaomi

Je connais celui-ci. Je vais résumer les spécifications de ce terminal dans une liste, et si cela ne vous convainc pas, voir l’offre et préparez la carte parce que vous allez y aller.

Processeur Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS de 6,53 pouces avec résolution Full HD + batterie de 6000 mAh et prise de charge rapide de 18 W 3,5 mm, radio FM et 4 caméras de 48 + 8 + 2 + 2 MP f / 1,79