Écrit par Damián García

Dans cette messagerie instantanée, il semble que WhatsApp n’est en concurrence qu’avec lui-même, et c’est que le service appartenant à Facebook ne fait rien de plus que battre ses propres records déjà en tant que une norme de facto dans l’industrie, devant les options qui ont toujours offert plus de fonctionnalités telles que Telegram ou Signal.

En fait, c’est que Mark Zuckerberg lui-même s’est chargé de relever sa poitrine en annonçant que WhatsApp a dépassé 100000 millions de messages quotidiens dans sa conférence trimestrielle jeudi dernier, ou plutôt que c’était le chiffre pour le réveillon du Nouvel An en 2019, la date à laquelle WhatsApp crypte toujours votre participation quotidienne, contrôlant au passage les échecs de saturation habituels.

C’est un chiffre incontournable, et comme nous l’ont dit les collègues de TechCrunch, Facebook Messenger et WhatsApp ont maintenu une moyenne de messages quotidiens depuis 2016 de pas moins de 60000 millions, bien devant WeChat, plus populaire en Chine, ou iMessage et FaceTime dans l’écosystème Apple, qui enregistre également des records comme annoncé par Tim Cook lors de la dernière Worldwide Developers Conference.

Bien que la vérité soit que WhatsApp était déjà à la pointe du secteur lorsque Facebook a déboursé environ 18 milliards de dollars pour reprendre l’entreprise, le service de messagerie a continué de croître sûrement à l’abri du décollage de la téléphonie mobile sur les marchés émergents comme l’Inde, à partir de 50 milliards de SMS quotidiens en 2014 comme Jan Koum l’avait annoncé à l’époque.

À cette époque, il y avait environ 500 millions d’utilisateurs dans le monde qui peuplaient WhatsApp, qui compte maintenant environ 2 milliards d’utilisateurs avec le marché susmentionné L’Inde comme sa plus grande place et avec une plus grande pénétration par rapport aux autres options du secteur, y compris la plus populaire en Chine qui est WeChat.

Ce ne sont pas des chiffres insignifiants une année qui nous a gardés à la maison pendant des semaines à la plupart de la population mondiale:

Cette année, nous nous sommes tous appuyés plus que jamais sur la messagerie pour suivre nos proches et faire des affaires. Will Chatcart, directeur de WhatsApp

Pour l’instant, il n’y a plus de nouvelles pour le service de messagerie le plus populaire au monde, qui enregistre les dates d’arrivée des actualités tant vantées, demandées et importantes comme l’utilisation multi-appareils, le gestionnaire de mémoire ou les messages qui s’autodétruisent, parmi tant d’autres que nous avons vu en développement ces derniers temps.

Ce que nous savons, c’est que WhatsApp commencera à améliorer son utilisation commerciale en facturant certains services, et que le achats et paiements directs via votre plateforme en particulier pour aider les petites entreprises à se développer.

Nous sommes fiers que WhatsApp puisse livrer environ 100 milliards de messages chaque jour et nous sommes enthousiasmés par le chemin à parcourir. Will Chatcart, directeur de WhatsApp

