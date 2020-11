WhatsApp a activé un nouveau bouton avec lequel accès plus rapide au magasin des comptes d’entreprise qui proposent un catalogue de produits via l’application. Ce bouton est déjà actif: nous l’avons testé.

L’accès à l’achat depuis l’application de messagerie est possible depuis quelques mois de nombreuses entreprises proposent ce service via leur compte WhatsApp. L’entreprise a facilité la tâche en incluant des catalogues de produits sur sa plate-forme commerciale, mais il lui manquait un moyen plus simple d’accéder à ces catalogues. Et maintenant, il est officiellement disponible: une nouvelle icône dans le chat facilite l’accès aux magasins, nous l’avons vu.

Le nouveau bouton Boutique facilite les achats

Offrir les produits directement via WhatsApp n’est pas quelque chose qui a été étendu à l’excès, même s’il existe un bon nombre d’entreprises qui ils ont du support, des contacts et aussi des ventes. La création des catalogues est une tâche quelque peu fastidieuse puisque vous devez utiliser un téléphone mobile et l’application WhatsApp Business. Cependant, une fois ces catalogues créés, les entreprises disposent d’un canal de vente qui peut étendre la distribution de leurs produits. Surtout maintenant que ladite chaîne est bien visible.

WhatsApp a déjà mis en circulation le nouveau bouton d’achat, comme la société l’a communiqué. Nous avons également vérifié que non seulement cela apparaît, mais qu’il fonctionne également comme prévu.

L’icône du magasin est visible en haut de la discussion avec l’entreprise, bien que Il ne sortira que si l’entreprise a créé un catalogue de produits dans WhatsApp Business (Si vous ne vendez pas vos articles via l’application, aucune icône n’apparaît). Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le raccourci pour entrer directement dans la boutique: WhatsApp propose tous les produits disponibles sous la forme d’un défilement vertical avec votre photo, prix et nom. Appuyer sur l’un des produits il est possible d’accéder à la commande ainsi que la possibilité de le partager avec n’importe quel autre contact WhatsApp. Le lien direct peut également être partagé afin que n’importe qui d’autre puisse accéder à votre achat.

Le nouveau bouton WhatsApp est déjà actif, donc apparaîtra dans les comptes d’entreprise disposant d’un catalogue. Bien sûr, les produits ne peuvent toujours pas être achetés directement via l’application, il est donc nécessaire pour le moment d’envoyer l’argent au magasin via des canaux autres que WhatsApp.

