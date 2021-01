Moteur de recherche Google vous recevrez un refonte visuelle majeure qui améliorera complètement l’expérience du recherche mobile. Son directeur, la designer Aileen Cheng, rapporte qu’ils ont simplifié le chercheur d’être plus rapide et plus facile à trouver ce que nous recherchons, donner une bouffée d’air frais à toute votre apparence.

La nouvelle recherche Google arrivera sur nos appareils mobiles dans les prochains jours, mais sa refonte n’a pas été facile pour tous organiser les efforts et les défis ils ont découvert à quel point la recherche Google a évolué.

C’est la refonte de la recherche Google

Après des mois de travail, ce sont les cinq points clés qui ont conduit à sa refonte pour offrir la meilleure expérience de résultats de recherche:

1. Mettez les informations en évidence: L’équipe de conception simplifie l’expérience en prenant du recul pour que les résultats prennent le devant de la scène. Avec le nouveau look, les gens se concentreront sur les informations qu’ils recherchent et non sur les éléments de conception.

2. Facilitez la lecture du texte: Pour que les résultats de la recherche brillent désormais le texte sera plus gros et plus audacieux afin que l’œil humain puisse voir et comprendre les résultats de recherche plus rapidement. Les propres polices de Google que vous utilisez déjà dans vos applications Android sont également utilisées et sont optimisées pour la lecture sur les écrans des appareils mobiles.

3. Créez plus d’espace pour respirer: Ils ont décidé de parier pour montrer les résultats un conception bord à bord et minimisez l’utilisation des ombres. Selon son concepteur, il est facile de voir immédiatement ce que vous recherchez. De cette façon, vous avez un peu plus d’espace pour afficher les informations et laisser respirer un peu plus tous les résultats.

4. Utilisez la couleur pour mettre en évidence ce qui est important: Le nouveau design vise à centrer le contenu et les images sur un arrière-plan propre et à utiliser la couleur de manière plus intentionnelle pour guider l’œil vers des informations importantes sans surcharger ni distraire.

5. Appuyez-vous sur ce sentiment “Googley”: Enfin, ils profitent du style du logo “Google” pour apporter ce design rond à d’autres éléments de l’interface. Maintenant votre les nouvelles icônes et éléments sont plus ronds, réalisant ainsi selon Aileen un design légèrement plus pétillant et vivant.

Via | Google