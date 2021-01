Samsung a présenté hier ses nouveaux Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, sa nouvelle famille d’appareils haut de gamme. Avec le modèle Ultra vient un nouveau capteur de 108 mégapixels. La résolution est la même que celle du S20 Ultra, mais le capteur a été renouvelé avec diverses améliorations.

C’est le Samsung ISOCELL HM3, capteur qui a deux générations d’avance sur le HM1 du S20 Ultra et un devant le HM2, sur lequel parient certains mobiles Xiaomi avec un appareil photo de 108 mégapixels.

Améliorations du niveau ISO et autofocus, entre autres

Le Samsung ISOCELL HM3 est un capteur de 0,8 micromètre d’une taille de 1 / 1,33 “, chiffres identiques à ceux du HM1 utilisé dans les modèles Ultra précédents (S et Note). De la même manière, il est répété avec le nona- binning, c’est-à-dire regroupement de neuf pixels en un, pour obtenir une sortie de 12 mégapixels lorsque vous ne filmez pas en pleine résolution.

Sur le plan technique, le HM3 est pratiquement lié au HM1. Malgré cela, Samsung promet plus de netteté, une meilleure mise au point et une plus grande plage dynamique

Comme promis par Samsung, le nouveau HM3 est capable de capturez des images plus nettes, avec une plus grande plage dynamique et une mise au point plus rapide. Le dernier point est important car, sur la dernière génération, le S20 Ultra avait plusieurs problèmes de mise au point.

Pour améliorer les capacités de mise au point, ce nouveau capteur ajoute une nouvelle fonction appelée Super PD Plus. Il s’agit d’ajouter des microlentilles optimisées pour l’autofocus, promettant ainsi d’améliorer la mise au point par détection de phase (PDAF). De même, le HM3 intègre des améliorations au niveau ISO, faire en sorte que les cadres agissent comme ils le font en HDR, combinant des images ISO plus élevées et des images ISO inférieures pour les fondre dans une image avec une profondeur de couleur de 12 bits et un bruit plus faible.

Samsung s’assure que conception du capteur optimisée pour consommer moins d’énergie. Plus précisément, ils parlent du fait que, en utilisant l’aperçu, le capteur consomme désormais 6,5% de moins, ce qui devrait aider à réduire la consommation en utilisant le téléphone.

