L’une des étapes essentielles pour contrôler cette vague de pandémie de coronavirus est de mener projeté convient aux groupes susceptibles de devenir des sources d’épidémies. C’est le cas, par exemple, des maisons de retraite ou des écoles. Pour cette raison, il est recommandé que ces centres disposent d’un personnel de santé chargé de réaliser les tests. Dans le premier cas, c’est plus fréquent, mais pas tellement dans le second. Aujourd’hui, en outre, ces types de travailleurs se raréfient dans certains endroits. La solution la plus rapide passerait par investir dans plus de personnel. Cependant, dans certaines communautés autonomes, ils testent d’autres alternatives assez particulières. Il suffit de voir comment les échantillons PCR seront collectés dans les instituts de Catalogne.

Il a été annoncé hier qu’ils ont choisi d’être les élèves eux-mêmes, sous la supervision des enseignants, ceux qui les prennent. Au lieu du typique frottis nasopharyngé, dans lequel l’écouvillon va beaucoup plus loin vers le bas et nécessite une compétence considérable, un nasale. Cela consiste à mettre le «bâton» uniquement dans les narines et à faire quelques tours pendant cinq secondes. Une vidéo expliquant la procédure a été envoyée aux enseignants, afin qu’ils puissent ensuite la transmettre aux élèves. Cependant, de nombreux professionnels de la santé ont déjà averti que cela pourrait être une mauvaise idée, susceptible de conduire à faux négatifs et aussi aux nouvelles infections.

C’est ainsi que les échantillons PCR sont collectés dans les instituts de Catalogne

La technique utilisée par les étudiants pour collecter leurs propres échantillons PCR instituts de Catalogne Il a déjà été testé dans des écoles de Gérone et des résidences à Barcelone.

Les échantillons et les déchets collectés nécessitent une manipulation particulière

Dans les déclarations recueillies par El País, le secrétaire général catalan à l’éducation, Núrica Cuenca, a expliqué que, comme il est obtenu directement du nez, il est très difficile pour le échantillons automatiques prenez-le mal. De plus, il a envoyé un message rassurant aux enseignants, précisant qu’il ne présente pas de risque biologique pour eux.

Mais est-ce vraiment le cas? Dans un fil de discussion sur son compte Twitter, l’infirmière Maria Ramirez Sanchez a expliqué hier que la collecte d’échantillons pour la PCR peut conduire à la libération d’aérosols. Cela exige que la personne qui les exécute ou les supervise dispose EPI qui ne sont généralement pas accessibles aux enseignants. Même si elles ne se produisent pas, toute activité qui oblige l’élève à retirer le masque est un risque, surtout si cela le rend toux ou éternuements.

D’autre part, l’infirmière se souvient que ce type d’activité génère des déchets qui ne peuvent être éliminés comme les autres, mais nécessitent plutôt un Traitement spécial. Il est même important d’être prudent lors du transport et du stockage des échantillons jusqu’à leur envoi au laboratoire.

Le problème de ne pas bien prélever des échantillons

Certains protocoles indiquent l’écouvillon nasal comme l’une des techniques possibles pour obtenir des échantillons pour une PCR.

Cependant, le frottis nasopharyngé reste le plus approprié, car c’est dans cette zone que se dépose la plus grande charge virale. Il suffit de se rappeler à quel point une vidéo était controversée il y a quelques mois dans laquelle la chanteuse Rosalía montrait comment ils avaient introduit l’écouvillon par le nez, sans aller plus loin. De nombreux experts à l’époque expliquaient que de cette manière, il était facile d’obtenir le faux négatifs.

Bien que plus facile que le frottis nasopharyngé, le frottis nasal peut également être mal réalisé.

En plus de ça, même faire le frottis nasal, ça ne vaut pas la peine de toute façon. Ce que vous recherchez n’est pas de collecter du mucus, mais obtenir des cellules, de sorte que lors de la réalisation de la PCR, on vérifie si le virus est venu les infecter.

S’il est simplement inséré au centre des narines, sans bon angle ou sans tourne-le correctement, le résultat du test suivant peut être erroné.

Et les pharmacies?

L’un des groupes les plus scandalisés par les nouvelles concernant la méthode d’échantillonnage PCR dans les instituts de Catalogne a été pharmaciens.

Les pharmaciens se portent volontaires pour collecter ce type d’échantillons depuis longtemps

Ces professionnels proposent depuis des mois de réaliser des tests antigéniques rapides dans leurs établissements, dans le but de soulager la pression hospitalière. L’écouvillon est exactement le même que pour une PCR, mais le test est plus rapide, car son résultat peut être obtenu in situ.

Les pharmaciens ne cessent d’être Les travailleurs du domaine de la santé, il semble donc beaucoup plus logique pour eux de faire un frottis. Cependant, ils n’ont pas encore reçu le feu vert. Mais ils l’ont fait pour superviser les enseignants. Ce sont de grands professionnels, indispensables dans la vie d’une personne. Ils ont une connaissance approfondie des matières qu’ils enseignent, ainsi que de la psychologie, de la pédagogie et d’autres domaines. Mais pas en médecine. Fondamentalement parce que cela ne fait pas partie de leurs tâches.

Pendant les premiers mois de la pandémie, nous avons félicité les agents de santé chaque jour pour le travail qu’ils faisaient. Une tâche dans laquelle ils ne se sont pas arrêtés une seconde depuis. Plus tard, nous avons vu comment les enseignants sont également devenus des super-héros aux yeux de nous tous. Tout comme les travailleurs des supermarchés, des laboratoires de diagnostic ou de ceux qui se consacrent au nettoyage, entre autres. Tout le monde mérite des applaudissements et même plus que cela: reconnaissance et compensation pour ton travail. Effectuer des tâches qui ne leur correspondent pas et qui les mettent également en danger peut ne pas être la meilleure des récompenses.