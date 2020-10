Les mobiles pliants seront sans aucun doute l’avenir de cette industrie, mais comme les actuels ne semblent encore convaincre personne, la firme chinoise TCL les laisse à la hauteur du bitume avec ses premiers prototypes enroulables.

Écrit par Damián García

Je n’ai aucun doute que les téléphones pliables seront l’avenir de cette industrie, mais même si j’ai pu tester également les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold2 de Samsung. Je suis conscient que nous sommes loin de cet avenir, car bien qu’il soit tout à fait vrai que le dernier pliage sud-coréen ressemble déjà à un produit fini vous ne nous avez pas encore montré cet utilitaire cela est présumé.

En tout cas les prototypes pliants et / ou flexibles les plus intéressants Il y a quelques mois, ils nous avaient été enseignés par la firme chinoise TCL, peu connue sur nos marchés mais géante en Asie, où tu as bon goût, comment vas-tu que The Free Android nous a appris pour un lancement dans les années à venir, et que sans aucun doute ils vont te laisser tellement ojiplático comme nous.

Ce seraient les premiers mobiles roulants selon TCL, qui a déjà des prototypes fonctionnels!

De toute évidence, ce ne sont ni des appareils commerciaux ni la technologie n’est pas non plus prête pour un atterrissage rapproché dans le temps, bien que TCL nous montre déjà que les panneaux flexibles peuvent être enroulés sans aucun problème et que ces designs seront quelque chose que nous pourrons voir sur le marché dans quelques années.

En fait, le fabricant chinois a déjà des prototypes qui fonctionnent par un système mécanique capable d’enrouler et de dérouler un panneau flexible cela passe de 4,5 pouces une fois replié à 6,7 pouces lorsque le système le déplie.

Les vidéos filtrées par TCL Ils nous montrent clairement comment fonctionne cette étonnante invention, qui permettrait au smartphone d’être utilisé sans aucun problème à la fois plié et déplié, dans un concept similaire à celui du Motorola RAZR ou du Galaxy Z Flip qui le rendrait possible. avoir un mobile grand format plié dans une taille plus confortable et beaucoup plus polyvalent et transportable.

Comme vous êtes sûrement intéressé, la technologie utilisée par TCL pour ce type de panneau est OLED flexible, recouvert d’un polymère plastique qui permet de le garder enroulé sans changer ses caractéristiques ni compromettre la durabilité de l’écran, qui a été testé comme dans les tests de qualité habituels de Samsung jusqu’à 200 000 fois ou, dans ce cas, roule.

TCL dit qu’avant d’atteindre le marché assurerait la fonctionnalité des terminaux jusqu’à 3 ou 4 ans, dont nous ne savons pas si cela se traduirait par une extension de garantie dont nous doutons qu’elle se réalisera éventuellement.

En tout cas pour l’instant tout cela n’est que spéculation car nous ne connaissons pas les détails techniques de toute sorte, et nous n’avons vu que des prototypes de panneaux enroulables qui fonctionnent au moins.

Bien sûr, et même s’il sera temps d’attendre, nous pouvons vous assurer que ces appareils seront une réalité le plus tôt possible, sûrement pour prix aussi stratosphériques directement proportionnel à l’intérêt que toutes ces nouvelles technologies et ces exercices de conception suscitent en nous … Aimez-vous les idées de TCL, ou est-ce juste nous?

