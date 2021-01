Qualcomm a surpris le monde avec son Snapdragon 888, non seulement en raison de l’incorporation du noyau X1 personnalisé par la société elle-même, mais en raison de l’étrange saut de nomenclature, étant le principal successeur du Snapdragon 865. Qualcomm vient d’annoncer le Snapdragon 870 comme l’un des ses successeurs, un processeur avec un peu plus de puissance.

Ce processeur sera orienté vers le “low cost” haut de gamme. Autrement dit, certaines propositions de fabricants tels que Xiaomi ou OnePlus pour rivaliser dans le haut de gamme, mais loin des plus d’un millier d’euros que coûtent certaines des propositions actuelles des marques traditionnelles. C’est une version améliorée par rapport au Snapdragon 865 Plus, avec plusieurs éléments partagés avec son prédécesseur.

C’est le Snapdragon 870

Le Snapdragon 870 est une version améliorée du 865 Plus, mais sans autant de puissance que le 888. Dans ce cas, le processeur est le même, avec un petit overclocking de 3,1 GHz à 3,2 GHz. Il se répète ainsi avec son cœur Cortex-A77 (cette fois à 3,2 GHz), trois autres cœurs Cortex-A77 à 2,4 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 pour les tâches à faible demande. De même, le GPU est l’Adreno 650, le même que le Snapdragon 865. Le modem, le Snapdragon X55 5G, est également identique. Le processus de fabrication est de sept nanomètres, comme dans la génération précédente.

Selon la fuite, le Snapdragon 870 sera un 865 avec une fréquence d’horloge légèrement plus élevée, bien qu’il y ait encore des données à connaître sur ce processeur

Grâce à ce modem, le 870 est compatible avec la 5G dans les réseaux sous-6 GHz et mmWave, le spectre complet. Comme vous pouvez l’apprécier, c’est juste un Snapdragon 865 Plus avec une fréquence d’horloge un peu plus élevée. L’IPS (processeur de signal numérique) se répète avec le Spectra 480, qui permet l’enregistrement vidéo en 8K à 30FPS, le ralenti à 960 FPS et la prise en charge des caméras jusqu’à 200 mégapixels.

De Qualcomm, ils soulignent que les premiers modèles avec ce téléphone sortiront ce trimestre, aux mains de fabricants tels que OnePlus, OPPO, Motorola, Xiaomi et IQOO.

