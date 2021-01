Samsung élève le niveau (encore plus) de sa meilleure photographie mobile, et dans Explica.co, nous vous aidons à connaître tous les détails de l’appareil photo Galaxy S21 Ultra 5G … Allez-vous les manquer?

Très bientôt dans cette 2021 que nous venons de débuter, en anticipant l’ensemble de l’industrie et en répondant à cent pour cent à toutes les attentes, la vérité est que Samsung nous a présenté sa nouvelle famille Galaxy S21 (mais déjà connue), qui se décline à nouveau en trois saveurs confirmant que pour Samsung, cette économie surprend pour son UNPACKED n’a pas trop d’importance.

En fait, on savait déjà que ce serait ce Galaxy S21 Ultra 5G qui se monterait tout le meilleur de l’usine Samsung, en commençant par le panneau Dynamic AMOLED 2X et en passant par son nouvel Exynos 2100, jusqu’à se terminer par la photographie mobile la plus impressionnante que les Sud-Coréens ont pu développer, encore une fois comme le drapeau et la différenciation de son smartphone le plus premium.

L’idée de Samsung n’est autre que rattraper les dernières nouvelles d’Apple et de Huawei, l’iPhone 12 et Mate 40 Pro, ainsi qu’un Google Pixel 5 qui joue avec une stratégie bien différenciée, pariant sur un nombre inférieur à les quatre capteurs intégrés par Samsung avec un autofocus laser et un logiciel de haut niveau qui opte à nouveau pour le Space Zoom 100X et un nouveau Director’s View que vous allez adorer… C’est parti pour tous les détails!

Samsung Galaxy S21 Ultra, écran géant et appareil photo “spatial” à partir de 1249 euros

La meilleure photographie de Samsung a l’air bien… Du moins sur le papier!

Il n’y a pas beaucoup de surprises en termes de nombre de capteurs et de leur disposition, même si Samsung cette fois les a beaucoup mieux intégrés dans la conception globale du Galaxy S21 opter pour un module métallique qui est inséré dans le propre châssis monocoque de l’appareil, obtenant ainsi une sensation de continuité beaucoup plus agréable que les globs et les énormes “bosses” de 2020.

Dans tous les cas, la photographie superlative de Samsung opte à nouveau pour un ensemble polyvalent, bien doté et de haute qualité, qui est établi avec les améliorations nécessaires dans le logiciel pour donner une plus grande importance au Capteur principal de 108 MP, accompagné de deux prises de vue téléobjectif et d’un ultra grand angle ainsi qu’un capteur laser pour l’autofocus hybride et de nombreuses possibilités que nous vous dévoilons désormais.

Mais commençons par le début, Que propose la meilleure photographie mobile du Samsung Galaxy S21 Ultra? Eh bien tout ça …

108 MP de large (f / 1,8), équivalent 26 mm, capteur de 2e génération, autofocus hybride laser PDAF +, OIS12 MP ultra-large (f / 2,2), équivalent 13 mm, autofocus PDAF double pixel, téléobjectif Super Steady 10 MP ( f / 2.4), équivalent 70 mm, autofocus PDAF double pixel, OIS, téléobjectif périscope à zoom optique 3×10 MP (f / 4.9), équivalent 240 mm, autofocus PDAF double pixel, OIS, zoom optique 10x Profondeur du capteur ToF 3DSensor laser AF Flash LED Vidéo 8K @ 24fps, 4K @ 60fps, ralenti 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement audio stéréo, capteur gyro-EISS avant 40 MP de large (f / 2.2), équivalent 26 mm, autofocus PDAF, HDR, vidéo 4K @ 60fps

La plus grosse surprise, le double zoom avec un double téléobjectif

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un double téléobjectif installé sur un smartphone, Huawei l’a lui-même fait sur son Mate 40 Pro à succès, considéré comme le meilleur mobile photographique de l’année 2020 par DxOMark, même si c’est une surprise que Samsung ait choisi cette configuration pour améliorez le zoom spatial de votre emblématique Galaxy S.

En fait, en effet les 108 mégapixels et le Space Zoom tant vanté restent dont le Galaxy S20 Ultra s’est vanté l’année dernière, avec pas moins de 100 augmentations, bien que il faudra voir comment fonctionnent les grossissements optiques 3 et 10 qui présentent respectivement les deux téléobjectif.

Sur le papier il est évident que ça sonne très bien, d’autant plus que Samsung implémente également un nouveau logiciel avec des améliorations dont nous allons maintenant parler, en soutenant RAW jusqu’à 12 bits et enregistrement vidéo jusqu’à la résolution 4K et 60 images par seconde sur tous les capteurs. Oui, en tout … En tout 4!

Le nouveau mode nuit avec nona binning améliorera également le présent, regroupant les informations de 9 pixels en une seule pour les meilleures photos dans des conditions de faible éclairage. À cet égard, il convient de rappeler que la plupart des technologies de regroupement de pixels d’autres fabricants ne regroupent que 4 pixels.

Et pas des moindres, Le mode nuit permet désormais une exposition jusqu’à 30 secondes, quelque chose qui sera également apprécié pour un appareil photo qui promet une polyvalence maximale et les résultats les plus serrés dans presque toutes les conditions.

L’intelligence artificielle, la vidéo professionnelle et le nouveau Director’s View pour nous convaincre complètement

Si l’année dernière un grand nombre de a récolté des critiques par la caméra du meilleur Samsung Galaxy était dans le section vidéo, il semble que les Sud-Coréens aient voulu rattraper leur retard, en commençant comme nous l’avons dit en offrant le Enregistrement 4K jusqu’à 60 images par seconde sur l’un des quatre capteurs du module principal.

Cela a amené ses ingénieurs à réfléchir à l’idée géniale de nous offrir un nouveau mode de visualisation du réalisateur cela nous permettra de prévisualiser en temps réel le résultat dans chaque capteur, en pouvant basculer de manière transparente entre les caméras individuelles et offrant ainsi une plus grande capacité de création aux utilisateurs.

Aussi frappant est le enregistrement cinéma en résolution 8K à 24 images par seconde, étant capable de prendre des captures ultra-haute résolution directement et en mode portrait tout en enregistrant une vidéo.

Il a AI en mode portrait amélioré pour que l’éclairage soit le meilleur dans toutes les conditions, l’appareil interprète automatiquement la profondeur, une IA qui est également utilisée pour augmenter la clarté et réduire les mouvements lors de l’utilisation du zoom spatial avec beaucoup d’augmentation.

Il y a également des améliorations pour Single Take, la fonction de capture unique populaire, qui reçoit de nouveaux modes, et un option double vidéo appelée “Vlogger View” qui vous permet de capturer une vidéo en même temps avec la caméra frontale et la caméra principale simultanément.

Beaucoup de viande à la broche à partir d’une photographie mobile différentielle, il se transforme en le grand attrait de ce modèle Ultra très cher qui sera encore une fois autour de 1 300 euros, mais au moins il est livré avec le cadeau du Galaxy Buds Pro si nous choisissons de le réserver maintenant … Vous aimez le plus récent de Samsung?

