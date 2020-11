Samsung a récolté une poignée de joies en termes de ventes ces derniers temps.

Il y a quelques jours, Canalys a publié la liste des smartphones les plus vendus du troisième trimestre et nous y avons déjà vu comment les appareils de Samsung a pris la majorité des positions de leader. En fait, si l’on regarde les dix premières positions, on ne trouve ni plus ni moins de cinq smartphones de la société coréenne.

Ce fait n’est pas un hasard. Samsung fait bien les choses depuis longtemps, pariant sur innovations produits révolutionnaires et des appareils de lancement pour toutes les gammes avec des fonctionnalités exceptionnelles appréciées des utilisateurs.

Le fait est que cette méthodologie semble avoir fonctionné à merveille dans le milieu de gamme, où il y a un appareil qui excelle dans les ventes depuis son lancement: le Samsung Galaxy A21s.

Une batterie qui peut gérer ce que vous lui lancez

Le Samsung Galaxy A21s est le téléphone samsung le plus vendu au troisième trimestre 2020 avec plus de 10 millions d’unités vendues. Son assaut sur la gamme mesurée était presque prévisible dès le premier jour, car il était doté de fonctionnalités très puissantes et ajusté aux premières gammes de prix.

Ainsi, on retrouve un smartphone avec Processeur à huit cœurs Exynos 850, une énorme batterie de 5000 mAh, un écran de 6,5 pouces et un design très soigné qui lui donne une touche plus premium. Son aspect est précisément l’une de ses qualités les plus remarquables.

L’énorme façade qui équipe ce téléphone a un Résolution HD + de 1600 x 720 pixels, et dedans il y a un petit trou qui accueille le Caméra frontale de 8 mégapixels. Dans le dos, nous trouvons un module «L» à quatre chambres dans lequel se distinguent l’objectif principal 48 MP et le capteur ultra large 8 MP.

Est disponible en trois modes de RAM différents (3, 4 ou 6 Go) et deux ROM (32 ou 64 Go), bien que ce dernier puisse être augmenté à l’aide d’une carte microSD.

D’autres particularités de cet appareil sont l’inclusion du NFC, un port casque de 3,5 millimètres et un lecteur d’empreintes digitales capacitif situé à l’arrière. Indiquez également que cela fonctionne sous Une interface utilisateur 2 basée sur Android 10 et que c’est parmi les téléphones Samsung qui recevront la mise à jour Android 11.

