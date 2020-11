Il a Android 10, un processeur Snapdragon et une batterie amovible, mais cela ne coûte que 26 $.

Écrit par Christian Collado

Pour le même prix qu’Apple demande pour le chargeur de son iPhone 12, vous pouvez acheter un tout Mobile Android avec écran de 5,45 pouces, processeur Qualcomm Snapdragon et appareil photo 5 mégapixels.

Il s’agit de Vsmart Bee Lite, le dernier terminal créé par la firme vietnamienne Vsmart, qui en son temps a acquis plus de la moitié du capital de la société espagnole BQ. Cet appareil a pour objectif d’apporter l’expérience des smartphones à un public plus large, au prix le plus bas possible.

Vsmart Bee Lite: Processeur Android Go et Snapdragon pour 26 $

Ne vous attendez pas à trouver des fonctionnalités de pointe ou un design haut de gamme sur le Bee Lite. Son corps, construit entièrement en plastique, entoure un écran de 5,45 pouces avec une résolution FWVGA + –480 x 960 pixels– et abrite un caméra arrière unique de 5 mégapixels, plus un capteur selfie avant de 2 mégapixels.

Son intérieur est dirigé par le processeur Qualcomm Snapdragon 215, qui est livré avec 1 Go de RAM et donne vie à Édition Android 10 Go, la version du système d’exploitation destinée aux périphériques à faibles ressources.

On trouve aussi Mémoire RAM de 16 Go extensible par microSD jusqu’à 16 Go, et avec une batterie de Capacité de 2550 mAh qui peut être extrait. Cette batterie est chargée via le connecteur microUSB le terminal a, et il est également possible de trouver un Port casque 3,5 mm.

Même dans le cas d’un terminal avec Android Go, son prix, de 26 dollars ou 21 euros pour changer, est-ce le smartphone le moins cher que nous ayons vu cette année. Malheureusement, il ne sera vendu qu’au Vietnam, et il semble que VSmart n’a pas l’intention d’étendre sa disponibilité à d’autres régions du monde.