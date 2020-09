Disque SSD interne Inland Professional 1 To 3D QLC NAND PCIe Gen 3 x4 NVMe M.2 – 89,99 $ directement

(environ 69 £)

Ce meilleur SSD est actuellement de 60 $ de réduction chez Micro Center, ce qui en fait un ajout digne de votre plate-forme. Le prix bas le rend presque aussi abordable que le SSD SATA le moins cher du moment.

Rendez-vous sur Micro Center pour découvrir le SSD interne PCIe NVMe 3.0 x4 M.2 le plus abordable, presque aussi bas que le disque SSD SATA 2,5 pouces le moins cher du marché, qui est d’ailleurs la marque interne de Micro Center.

L’Inland Professional 099580 est un modèle de 1 To qui offre des vitesses de lecture / écriture nettement plus rapides par rapport à son homologue SATA (1,9 Go / 1,1 Go / s) avec les nombres de lecture / écriture IOPS aléatoires tous importants à 90 000 et 240000 respectivement.

Notez que le modèle 2 To est exactement deux fois plus cher et représente un excellent rapport qualité-prix si vous souhaitez augmenter encore plus le stockage. Vous pouvez utiliser l’un de ces logiciels de clonage de disque primés pour amener votre système existant sur votre nouveau SSD.

Un certain nombre d’utilisateurs ont testé le 099580 en utilisant CrystalDiskMark à 2 Go / 1,2 Go / s. Le lecteur a un contrôleur inconnu et une garantie de trois ans. Nous ne savons pas quelle est l’endurance (mesurée en pulsion ou en TB écrite par jour) mais nous savons qu’il a un acteur de forme M.2 2280 (M Key).

Un certain nombre de rapports datant de 2018 montrent que cette famille de SSD est susceptible d’utiliser un contrôleur Phison E8 associé à une DRAM DDR3 Nanya, des puces Kioxia NAND et jusqu’à 800 To.

À un peu moins de 90 USD par To, il est 11% plus cher que le disque SSD de 1 To le moins cher. Comme la plupart des disques SSD d’entrée de gamme, il utilise 3D QLC NAND et convient aux ordinateurs portables minces et légers qui ont tendance à éviter les emplacements de 2,5 pouces.

Garder à l’esprit

Si ce produit n’est pas disponible dans votre région, vous devrez peut-être faire appel à un service de réexpédition de colis spécialisé pour profiter de l’offre.Si vous avez réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et neuf, laissez nous le savons et nous vous lançons notre chapeau.