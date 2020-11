Shenlong de Dragon Ball. Art par Rodrigo Brito chez DevianArt.

L’art corporel est de plus en plus populaire parmi les fans d’anime et de manga, qui rivalisent chaque jour avec leur part de créativité concernant le type de dessin qu’ils cherchent à capturer sur leur peau qui est plus qu’étonnant dans la meilleure version de leur série préférée . Et vous pouvez le voir dans ce tatouage étonnant de Dragon Ball que nous avons vu depuis longtemps. Nous vous montrons Goku et Gohan ensemble dans une illustration de Dragon Ball inspirée du Japon médiéval.

La série de Toriyama propose une diversité de personnages plus qu’intéressants qui sont devenus inspirants pour nous et nous ont accompagnés dans une grande partie de notre vie, les avoir dans notre peau est le meilleur hommage et si Dragon Ball il s’agit de l’immortel Shenlong est l’un des plus emblématiques de la série.

Dans ce tatouage, nous le voyons en bleu sous des fonds noircis juste dans la région de la poitrine tandis que sa queue descend jusqu’au bras. Les détails au maximum, des cornes à un contexte en feu et au regard pénétrant. Un grand tatouage qui a dû prendre plusieurs séances à l’artiste et qui nous montre enfin le meilleur tatouage de Dragon Ball que nous avons vu depuis longtemps.

