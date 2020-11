Le smartphone Xiaomi est un succès certain, et il est livré avec une réduction intéressante.

L’un des milieu de gamme que nous avons le plus recommandé cette année, le Redmi Note 9 Pro, c’est à votre portée pour 176 euros. Il arrive dans sa version globale, avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

De plus, tout est géré par AliExpress Plaza, qui offre expéditions rapides et sûres depuis l’Espagne. Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour recevoir l’appareil à votre porte.

L’appareil chinois arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 720G, une puce conçu pour le jeu et cela vous permettra de profiter d’applications et de jeux exigeants. Ce Redmi Note 9 Pro a également 4 caméras arrière et une batterie de 5 020 mAh.

Snapdragon 720G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS de 6,67 pouces, batterie FullHD + 5020 mAh avec charge rapide de 30 W 4 caméras NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM