Téléviseur Samsung QLED Q900 8K 55 pouces – 2497 $ / 1951 £ de Dell (Environ 3428)

Si vous souhaitez passer à 8K maintenant plutôt que d’attendre, Dell offre une réduction de 29% sur ce téléviseur Ultra HD 8K de 55 pouces de Samsung. Il est livré avec HDR10 +, upscaling 8K AI, technologie FreeSync et plus encore.

8K est l’une des technologies les plus en vogue de ces derniers temps dans le monde de l’affichage et de l’audiovisuel. La résolution, qui est 16 fois supérieure à celle du Full HD (1080p), promet d’élever le film à un nouveau niveau, en particulier lorsqu’elle est combinée avec d’autres fonctionnalités telles que HDR10 +.

Alors que les entreprises et les utilisateurs s’adaptent encore à la 4K, une technologie qui a été dévoilée il y a près de dix ans, c’est dans l’industrie du divertissement que la 8K fait les plus grands progrès. Cela explique pourquoi il y a un grand total d’un moniteur 8K lancé dans le monde (le grandiose Dell UltraSharp 32 8K de 3 ans, autrement connu sous le nom de UP3218K).

Être le seul sur le marché signifie qu’il peut (et le fait) commander une prime élevée; il s’agit d’un moniteur de 3999,99 $ US (à partir de 4999,99 $ US), ce qui représente encore environ 10 fois le prix de détail d’un moniteur non 8K de cette taille. Comparez cela au Samsung QN55Q900RBFXZA qui est non seulement le téléviseur 8K le moins cher du marché, mais aussi l’écran 8K le moins cher, à la fin de.

Il s’agit d’un écran de 54,6 pouces pouvant afficher plus de 33 millions de pixels et doté d’un système audio complet compatible 60 W 4,2 Dolby ainsi que d’une multitude d’autres fonctionnalités. Notez que vous aurez besoin d’un appareil compatible pour profiter au maximum de ce téléviseur.

Pour cela, vous avez besoin d’un ordinateur avec une carte graphique Nvidia Geforce RTX 3080 (qui contient l’indispensable HDMI 2.1) qui est une solution beaucoup plus élégante que de faire passer deux câbles DisplayPort à l’arrière du Dell.

Garder à l’esprit

Si vous avez réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf, faites-le nous savoir et nous vous lèverons notre chapeau.