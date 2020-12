Aujourd’hui, le vaccin contre le VIH n’existe pas et, au fil des ans, de nombreux progrès ont été accomplis pour faciliter la vie des personnes atteintes du sida. D’un côté, traitements antirétroviraux ils n’éliminent pas le virus, mais ils le tiennent à distance, en contrôlant les symptômes. De l’autre, la drogue prophylactiques pré-exposition (PrEP) est responsable de la prévention de la transmission à des personnes en bonne santé. Ces derniers donnent généralement de très bons résultats chez les hommes, mais pas tant chez les femmes. Pendant des années, on a étudié quelle pourrait être la raison, pour essayer de l’éviter. Diverses théories ont été envisagées. Le dernier, celui proposé par une équipe de scientifiques du Université du Minnesota, qui soutiennent qu’il peut y avoir une influence des bactéries vaginales sur le VIH.

Telles sont les conclusions d’une étude récemment publiée dans PLOS Pathogens, dans laquelle il est vérifié comment certaines bactéries du vagin peuvent interagir avec la PrEP, affectant leur efficacité.

Ils découvrent l’effet des bactéries vaginales sur le VIH

La microbiote vaginal il est essentiel d’éviter l’infection. Il fournit même un premier contact microbien aux bébés nés naturellement, ce qui aide à prévenir les allergies lorsqu’ils sont plus âgés.

La vaginose bactérienne est caractérisée par un excès de bactéries dans le vagin et des symptômes tels que des démangeaisons ou un écoulement anormal

Ce sont des bactéries très nécessaires, mais seulement quelques-unes. En général, ceux qui offrent tous ces avantages sont ceux du genre Lactobacillus. Le problème survient lorsqu’ils sont rejoints par d’autres, beaucoup plus variés et en grand nombre. C’est ainsi qu’une infection commence, connue sous le nom de vaginose bactérienne, caractérisé par des symptômes tels que démangeaisons, inconfort et écoulement anormal. De plus, il favorise l’augmentation des infections sexuellement transmissibles qui sont normalement évitées avec un microbiote sain.

Les traitements existent, mais parfois ils échouent, tant de femmes doivent vivre ensemble continuellement avec ce problème.

Les auteurs de cette étude soupçonnent que cela pourrait être la raison pour laquelle certaines femmes contractent le VIH après avoir pris la PrEP.

Pour vérifier cela, ils ont collecté des échantillons de lavage cervico-vaginal des femmes avec et sans vaginose bactérienne et les a exposées aux médicaments en question. Ils ont ainsi vérifié que les bactéries à l’origine du trouble abaissement des niveaux de prophylactique. Par conséquent, ils ne pouvaient pas exercer leur fonction.

C’est une conclusion qui soutient la théorie de l’effet des bactéries vaginales sur le VIH. Cependant, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour être sûr. À ce stade, ces chercheurs espèrent que les essais cliniques évaluant la prévention du VIH chez les femmes pourront être mieux conçus et menés.