Vous vous souvenez de la marque mobile Vertu? La firme qui proposait des téléphones ultra-luxueux? Eh bien maintenant, cette entreprise a un successeur. Il s’appelle Xor et le lancement d’un téléphone inspiré de la philosophie Vertu est très proche. Très exclusif, avec des matériaux de haute qualité mais sobre en fonctions: c’est le Xor Titane.

Xor est créé par un groupe d’employés de Vertu pour faire revivre les «gloires» de l’ancienne marque et le Xor Titanium est le premier modèle à arriver sur le marché. Fait à la main, avec du cuir et du titane pour les clients à la recherche de quelque chose de différent, une expérience unique et accessoirement, une cure de désintoxication numérique.

Matériaux nobles et peu de fonctions

Xor (prononcé “Eggsor”) est créé par Hutch Hutchison, ancien responsable du design de Vertu, avec un certain nombre de personnes proches de l’entreprise. L’objectif est de reprendre le témoin du dernier terminal Vertu, l’Android Aster P. Cela n’a pas quitté la Chine et maintenant le Xor Titanium veut atteindre plus de marchés.

Le Xor Titanium est un téléphone candybar (type barre) fabriqué en Angleterre. Il a dans sa conception un coque en titane et une zone arrière recouverte de cuir. Dans ce cas, nous ne parlons pas d’écrans tactiles, car le Titanium utilise un clavier T9 pour saisir du texte.

Avec ces données, le doute sur le système d’exploitation utilisé est dissipé. Et c’est que le Xor Titanium exécute un Système d’exploitation personnalisé basé sur Linux qui offre des fonctions très basiques. Ce téléphone peut être utilisé pour un peu plus que recevoir et passer des appels et des messages SMS et tout sur les réseaux 2G et 3G … le meilleur 5G dont nous ne parlons même pas.

Bien sûr, certaines fonctionnalités plus actuelles ne peuvent pas manquer, comme la possibilité d’améliorer les appels grâce à un système actif d’annulation du bruit ou la possibilité de le recharger sans câbles, grâce au prise en charge de la charge sans fil. En ce sens, la marque favorise une autonomie allant jusqu’à cinq jours.

Avec des fonctionnalités équitables, il y a un aspect sur lequel le Xor Titanium se démarque et c’est la confidentialité. Ce modèle vous permet de profiter du cryptage AES256 de bout en bout sur les appels et les SMS bien que, et voici le mais, l’autre utilisateur doit également utiliser un Xor Titanium … et que je ne pense pas est très probable.

Prix ​​et disponibilité

Il n’y a pas beaucoup plus de données sur ce modèle, il faut donc passer directement au prix. Le Xor Titanium est un téléphone exclusif qui sortira au cours du premier trimestre de 2021. Vous pouvez vous en procurer si vous osez payer 3000 £, ce qui équivaut à quelques 3362 euros pour changer.

