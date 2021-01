Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Samsung

Bien qu’aujourd’hui personne ne puisse comprendre Android sans Samsung, l’une des entreprises fortes du système d’exploitation de Google. Mais c’est qu’Android aurait pu être très différent de ce qu’il est maintenant si la firme sud-coréenne avait pris une décision différente de celle de l’époque.

Un peu d’histoire. Android a été introduit en 2007 et son créateur est Andy Rubin. Avant tout cela, en 2005, Google a acquis Android Inc. Mais encore avant tout cela et plus précisément en 2004, Samsung a eu l’opportunité d’acheter Android bien qu’il ait rejeté l’idée. Parce que?

Samsung a peut-être acheté Android, que s’est-il passé?

Avant que Google n’achète définitivement Android, Samsung peut avoir. C’est ainsi que l’un des écrivains de Wired, Fred Vogelstein, le raconte dans son livre intitulé Dogfight: Comment Apple et Google sont allés à la guerre et ont commencé une révolution. L’histoire est qu’en 2004, un an avant que Google n’achète Android, Andy Rubin a montré l’idée à plusieurs dirigeants de Samsung lors d’une réunion à Séoul.

Selon Android Authority, Samsung n’a pas aimé ce que Rubin leur a montré. Le fait est qu’au lieu de rejeter poliment l’idée, les dirigeants de la firme sud-coréenne après un silence gênant se sont moqués du créateur d’Android. Toujours comme expliqué dans le livre, l’un des dirigeants a pensé qu’Android était une blague et a exprimé ce qui suit: «Vous et quelle armée allez créer cela? Vous avez six personnes. Êtes-vous défoncé? ” qui traduit en espagnol serait quelque chose comme: Vous et avec quelle armée allez-vous créer ça? Vous n’êtes que 6 personnes. Tu es drogué?

L’histoire d’après cela est déjà connue. Google est entré en scène et a acheté Android pour 50 millions de dollars. Aujourd’hui, Android est le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde avec des milliards d’appareils actifs, bien au-dessus d’iOS. Sans aucun doute, Google avait raison avec cette acquisition. Et Samsung?

Il est clair que la société sud-coréenne a commis une erreur en n’acquérant pas Android à l’époque. Il est vrai qu’Android ne serait pas le même qu’aujourd’hui et il est possible qu’il n’ait pas eu autant de succès qu’aujourd’hui. Il est également vrai que Samsung ne fait pas mal en adoptant Android comme système d’exploitation pour ses téléphones mobiles.