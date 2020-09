Ce 13 septembre, Super Mario Brothers fête ses 35 ans d’être l’un des personnages les plus emblématiques non seulement de l’industrie du jeu vidéo, mais aussi du divertissement et de la culture pop: un petit homme avec une moustache, que tout le monde croit aussi avoir une nationalité italienne.

Mario était peut-être le premier personnage avec lequel les gens se sont liés d’une manière plus émotionnelle au-delà du plaisir des jeux de société et des jeux vidéo. Mario n’était pas une machine à tirer, ni n’importe quel conducteur ou l’image d’une voiture. Mario était une personne qui s’est présentée au monde d’abord comme menuisier, puis comme plombier, et enfin comme icône.

Mario est apparu pour la première fois dans le jeu d’arcade Donkey Kong où Mario n’était pas Mario, mais JumpMan, un sujet qui a dû sauter les obstacles qu’un gorille a laissé tomber là-bas, tout pour pouvoir sauver celui qui était sa petite amie à ce moment-là, un certain Pauline. Le reste est une histoire tellement fascinante que nous la résumerons ici.

L’arrivée de Nintendo aux États-Unis

Cela semble très simple, mais l’histoire est fascinante et remonte à 1889. Cette année, M. Fusajiro Yamauchi a commencé à vendre des cartes à jouer japonaises appelées hanafuda. Au fil du temps, et pour ne pas se perdre sur le marché, ils ont commencé à créer des jouets, puis des jeux mécaniques et enfin des jeux de société. Au Japon, ces derniers ont été un succès, mais ils n’ont pas réussi à pénétrer le marché international, ou en d’autres termes, aux États-Unis.

Alors Nintendo a ouvert un siège social dans le pays américain où ils ont envoyé des milliers de machines avec le jeu Radar Scope, qui était très similaire à Space Invaders., le jeu le plus populaire de la date arcade. Le plan n’a donc même pas été lancé.

Ce qu’ils ont fait? Eh bien, au Japon, ils préparaient un nouveau jeu dans lequel Nintendo a placé tous ses paris: Il a repris ces mêmes machines qui étaient déjà sur le sol américain et a changé les circuits pour y mettre un nouveau jeu: Donkey Kong. Les experts disent que ce n’était pas seulement divertissant, mais amusant (non, ce n’est pas la même chose). Et ce détail, ainsi que d’autres éléments tels que la présence de JumpMan et les effets sonores, ont été la clé du succès.

Donkey Kong

C’est là qu’apparaît le nom d’Hirokazu Tanaka, que l’on tient presque responsable du succès de Donkey Kong aux États-Unis, et donc du succès de Mario. Pour commencer, Hirokazu Tanaka est ingénieur du son et musicien. Il a travaillé chez Nintendo pendant 20 ans à partir de 1980 et a été embauché exclusivement pour créer des effets sonores dans des jeux vidéo tels que Space Firebird, Lunette Radar, Metroid, Kid Icaurs, Chasse Au Canard, Hello Kitty World, et de plus. Mais le plus légendaire de tous, bien sûr, était Donkey Kong.

Finalement, Donkey Kong est devenu l’un des jeux les plus réussis avec l’arcade remplie de ses machines, céréales, séries animées qui se jouaient le samedi matin … une icône. Cependant, le succès de Donkey Kong et l’avenir de Mario étaient sur le point de ne pas être.

En 1982, Nintendo a embauché l’avocat John Kirby pour mener la bataille juridique d’Universal contre Nintendo sur le nom de Donkey Kong … similaire à King Kong. Kirby a découvert que Le mot «Kong» au Japon était synonyme d ‘«énorme gorille» et il y avait des centaines d’entreprises portant le même nom. De plus, leurs recherches ont révélé que personne n’avait lié le contenu de Donkey Kong à l’histoire légendaire de King Kong. Ils ont donc gagné la cause et le succès de Nintendo a continué de croître.

Fait curieux: Le nom de famille de l’avocat John Kirby est étroitement lié à la création de Kirby, le personnage rond rose qui a été créé pour le remercier et lui rendre hommage.

Famicom et Super Mario Brothers

Mais le succès des jeux d’arcade n’était pas le même chez les joueurs. Atari était autrefois le seigneur et le maître des jeux vidéo. Mais ils en ont fait tellement en si peu de temps et avec une qualité minimale que l’industrie a souffert en 1983 d’une crise terrible. Personne ne voulait jouer à des jeux vidéo.

Gail Tilden est devenue vice-présidente de la gestion de la marque chez Nintendo en 1983. Un an plus tôt, Nintendo au Japon avait lancé le Famicom, une console de salon qui ressemblait plus à l’expérience des machines d’arcade, donc c’était un succès dans le pays asiatique … mais il fallait quelques changements pour entrer dans la mêlée en Occident. Et c’est là que nous soulignons l’importance de Tilden.

Tilden a changé la couleur, a un peu changé le design et la console grise est née avec un peu de rouge (avant c’était rouge avec du blanc), résultant en la Nintendo Entertainment System ou NES.

En 1985, il a été lancé à New York, puis dans tout le pays. Cette même année, Super Mario Brothers est sorti, le jeu le plus emblématique né de l’idée de Mario « voyager dans le monde, accomplir des missions, faire quelque chose de plus développé », Nous dit Pablo Corzo de Push the Buttons.

Shigeru Miyamoto, créateur de Mario

Shigeru Miyamoto a créé Mario. Et c’est la seule lettre d’accompagnement à le considérer jusqu’à présent comme le pivot de l’industrie. Cet homme a non seulement dans son histoire JumpMan ou Super Mario Brothers, mais aussi The Legend of Zelda et de nombreux autres titres qui continuent d’être importants en 2020.

Dans les années récentes, Des rapports ont révélé que Mario n’est pas italien, mais japonais. Miyamoto a expliqué à plusieurs reprises que l’image de Mario venait de son amour pour les bandes dessinées qu’il lisait enfant, principalement de l’Occident. D’où les grands yeux et le nez énorme.

Et qu’en est-il du nom? Pour les Américains, Mario ressemblait à un nom italien, et ils pensent que c’est de là que vient l’idée que sa nationalité était italienne… mais pour être honnête, Mario sonne aussi comme s’il pouvait être hispanique ou latino. Vous ne savez jamais.

Un autre détail de Mario que les non-joueurs ne connaissent sûrement pas? À Donkey Kong, Mario était menuisier. C’était jusqu’en 1985 avec les Super Mario Brothers, qui ont changé de métier (et de petite amie avec la princesse Peach) pour devenir plombier.

En 2017, le profil officiel de Mario au Japon a déclaré qu’il n’était plus plombier, mais un an plus tard, il est retourné à son métier renommé …

Une terrible adaptation de Super Mario Bros … et une nouvelle en route

Le succès de Mario a quitté les salles d’arcade et les jeux vidéo pour atteindre le grand écran … mais d’une manière négative. En 1993, Mario a joué dans le film Super Mario Bros. Cette production n’était pas seulement importante parce que c’était Mario, mais parce que c’était la première adaptation d’un jeu vidéo pour le cinéma et non pour la télévision. Mais c’était un échec dans la critique … vraiment. Même la présence du lutteur professionnel Lou Albano, italien, n’a pu sauver la production.

Les joueurs et les non-joueurs, les médias et tout le monde ont déchiré le film, et depuis lors, la réalité est que Nintendo a récolté pas mal d’échecs dans les productions télévisuelles. Cependant, toutes les possibilités doivent être épuisées.

Un nouveau film de Super Mario Brothers est prêt pour 2022 que si vous demandez à Pablo Corzo, ce n’est pas nécessaire … même pas un peu. Mais de l’autre côté ce pourrait être l’occasion idéale de réparer les dégâts survenus en 1993 et ​​de donner à Mario le film qui rend justice à son importance dans les jeux vidéo.

Voir sur YouTube