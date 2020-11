Personnage Daenerys Targaryen, de Game of Thrones.

Une jeune utilisatrice de Reddit surnommée Asa_Nova a voulu nous ravir avec son cosplay de Daenerys, de Game of Thrones.

Daenerys Targaryen, la mère des dragons, est l’un des personnages les plus appréciés des fans de Game of Thrones. The Breaker of Chains nous a offert de très bons moments dans la série, était un personnage avec une évolution incroyable. C’est pourquoi, même aujourd’hui, de nombreux fans continuent de rendre hommage à Daenerys avec des cosplays comme celui que nous verrons ci-dessous.

Un cosplay spectaculaire de Daenerys Targaryen!

L’utilisateur Asa_Nova a récemment partagé une photo sur Reddit nous montrant son cosplay Mother of Dragons. Sur la photo, nous pouvons voir une jeune femme avec une ressemblance absolument merveilleuse avec le personnage de Game of Thrones. Elle a des cheveux couleur platine, des tresses et un pendentif en forme de croc de dragon sur son cou.

Daenerys Targaryen [self] de r / cosplaygirls

