Le cosplay parfait de Hinata, la femme de Naruto

Hinata est un kunoichi de rang Chunin, et était le héritier de la branche principale du clan Hyuga gardant les yeux blancs caractéristiques du clan. Depuis le premier opus de Naruto, ce personnage a été vu follement amoureux du protagoniste de la sagaAlors que le reste du village le détestait, elle l’aimait en secret.

Finalement, cet amour a été rendu par Naruto devenir le la femme de HokageMalgré le peu d’importance qu’il avait dans l’anime, il a un grand nombre de fans, et l’un de ces adeptes a fait un beau cosplay de la puissante Hinata digne d’admiration.

Le cosplay parfait de Hinata Hyuga

Ce que vous verrez ensuite n’est rien de plus usurpation d’identité hinata par le cosplayer professionnel starlet_seraph, qui a voulu rendre hommage et s’est inspirée du Hinata de la version Naruto Shippuden.

Hinata Hyuga par starlette de cosplaygirls

le le cosplay est très bien fait et représente fidèlement le personnage, montre ses cheveux longs et raides et a le frange de front classique lilas. Clairement le les yeux blancs sont présents, ainsi que la bande protectrice sur son cou et, bien sûr, la maille qui recouvre sa poitrine. N’oubliez pas que vous pouvez regarder d’autres cosplay de la femme de Naruto et décider lequel est le meilleur.

Image vedette | Wallpapercave

