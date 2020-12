The Witcher 3 – Couverture de Geralt of Rivia

L’un des jeux vidéo les plus impressionnants sur CD Projekt est sans aucun doute The Witcher 3, un titre dans lequel on voit l’évolution de l’histoire, des graphismes et un gameplay très significatif. Dans cet épisode, nous pouvons voir Geralt de Rivia dans une meilleure tenue et style pour affronter vos ennemis dans les missions.

Parce que cette version du protagoniste a tellement attiré l’attention des fans, un fan de DeviantArt nommé Patrick Brown a recréé le personnage combattre des monstres dans une illustration cool. Ci-dessous, vous pouvez voir tous les détails de cette grande œuvre d’art.

The Witcher 3 en 2D – Illustration par PatrickBrown

Dans cette illustration, vous pouvez voir Geralt face à divers monstres avec son épée et ses pouvoirs. D’un autre côté, le style artistique est assez intéressant, car il ressemble beaucoup à celui d’une bande dessinée. Vous pouvez également voir le Kaer Morhen de The Witcher recréé dans Minecraft.

▪ Date de sortie: 19/05/2015