Pour moins de 90 euros, vous avez la possibilité de vous procurer un smartphone très équilibré.

Vous avez la possibilité de recevoir le Redmi 9 dans ta maison pour seulement 89 euros grâce à cette offre AliExpress.

On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez le mobile Redmi à votre panier aujourd’hui et l’acheter le jour indiqué en appliquant le coupon 11112020ES10.

Achetez le Redmi 9 au meilleur prix

L’appareil Xiaomi arrive avec une dalle IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Il a un design simple et beau que vous pouvez trouver dans différentes couleurs.

Votre cerveau est le MediaTek Helio G80, un processeur à huit cœurs avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien.

Le terminal chinois dispose également d’un caméra arrière quad et une batterie remarquable de 5 020 mAh.

MediaTek Helio G80 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne Écran IPS Full HD 6,53 ″ + 4 caméras arrière Batterie 5,020 mAh avec chargement rapide sur prise 10W 3,5 mm, Radio FM, NFC