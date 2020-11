Il est livré avec 5G, l’un des meilleurs processeurs Qualcomm et un prix très tentant.

le OPPO Trouver X2 Lite 5G Peut être le vôtre pour seulement 289 euros grâce à l’une des offres Amazon. L’appareil chinois arrive à côté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le terminal OPPO arrive avec un joli design, l’un des processeurs les plus intéressants introduit par Qualcomm cette année et Connectivité 5G. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez l’OPPO Find X2 Lite au meilleur prix

Nous avons rencontré un écran AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Votre cerveau est l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 765G, vous pouvez exiger le maximum. Cela a aussi 4 caméras arrière et une batterie de 4,025 mAh avec charge rapide. Comme nous l’avons dit, si votre ville est prête, vous pouvez profiter Connectivité 5G.

Qualcomm Snapdragon 765G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED de 6,4 pouces Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4,025 mAh avec charge rapide sur prise 30 W 3,5 mm, USB-C, NFC, radio FM