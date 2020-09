Une nouvelle étude de recherche révèle que de nombreux patients atteints de coronavirus récupérés peuvent présenter des lésions pulmonaires des mois après les faits.

L’étude a suivi des dizaines de patients atteints de coronavirus qui à un moment donné ont présenté des symptômes sévères du COVID-19.

Semblable à ce que d’autres études ont trouvé, la plupart des patients atteints de coronavirus présentant des symptômes sévères étaient des hommes plus âgés présentant des comorbidités préexistantes.

Les symptômes persistants qui peuvent continuer de frapper les survivants du coronavirus sont parfois même assez graves, mais il n’y a pas assez de gens qui parlent de cet aspect de la maladie.

L’un des aspects les plus effrayants du coronavirus est qu’il peut parfois provoquer des symptômes persistants qui peuvent ne jamais disparaître complètement. En juillet, par exemple, un rapport du CDC a révélé que certains patients atteints de coronavirus, même des mois après leur guérison, présentaient toujours des symptômes tels que fatigue, toux, congestion, dyspnée, perte de goût et d’odorat, douleurs thoraciques et confusion. Nous en saurons évidemment plus sur l’impact à long terme du coronavirus dans les années à venir, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, les perspectives ne semblent pas prometteuses.

Plus récemment, une étude de chercheurs autrichiens (via The Guardian) a suivi des patients qui, à un moment donné, ont subi des symptômes de coronavirus suffisamment graves pour justifier une hospitalisation. L’étude a révélé que 88% de ces patients présentaient des signes de lésions pulmonaires des mois après leur libération.

Le rapport se lit en partie:

Les résultats révèlent que six semaines après leur sortie de l’hôpital, 88% des patients présentaient encore des signes de lésions pulmonaires lors de la tomodensitométrie – comme des patchs ressemblant à du verre dépoli – tandis que 47% des patients souffraient d’essoufflement. À 12 semaines, ces chiffres étaient respectivement de 56% et 39%.

Ainsi, alors que la nouvelle encourageante est que les pourcentages cités ont tendance à baisser avec le temps, il est impossible de dire dans quelle mesure les patients peuvent récupérer complètement, voire pas du tout. Pourtant, les chercheurs notent que les patients peuvent ne pas nécessairement ressentir une augmentation des cicatrices pulmonaires sur toute la ligne.

« La mauvaise nouvelle est que les gens présentent une insuffisance pulmonaire due au COVID-19 semaines après leur sortie », a déclaré le Dr Sabina Sahanic à propos de l’étude. «La bonne nouvelle est que la déficience a tendance à s’améliorer avec le temps, ce qui suggère que les poumons ont un mécanisme pour se réparer.»

L’étude a en outre révélé que certains patients atteints de coronavirus guéris présentaient un «dysfonctionnement du ventricule gauche du cœur au moment où il se détend et se dilate».

Quant à la méthodologie impliquée, l’étude a suivi 86 patients atteints de coronavirus avec un âge moyen de 61 ans. La plupart des patients étaient des hommes. 50% des patients avaient des antécédents de tabagisme tandis que 65% étaient obèses. Cela, il convient de noter, ne devrait pas être aussi surprenant que les chercheurs savent depuis un certain temps que les personnes souffrant de comorbidités et de modes de vie malsains étaient beaucoup plus susceptibles de présenter des symptômes graves de coronavirus.

Au point ci-dessus, une étude massive menée plus tôt cette année a révélé que les personnes les plus vulnérables au coronavirus ont tendance à avoir une maladie cardiaque chronique, un diabète, une maladie pulmonaire chronique, une maladie rénale chronique ou de l’asthme.

En ce qui concerne le tabagisme, des chercheurs en mai ont constaté que les fumeurs de longue date étaient plus susceptibles de tomber malades du coronavirus que les non-fumeurs. Une étude relayant les résultats a expliqué que les fumeurs développent un nombre plus élevé de récepteurs ACE2 dans les voies respiratoires, ce qui, à son tour, permet au coronavirus de s’accrocher et d’infliger des dommages.

Pendant ce temps, les travaux sur un vaccin contre le coronavirus se poursuivent. La semaine dernière, le Dr Anthony Fauci a indiqué que nous glanerions probablement des informations sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins candidats potentiels en novembre.

Un communiqué de presse mettant en évidence les résultats de l’étude peut être consulté ici.

