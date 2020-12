Ainsi que le dessin de Une pièce a été pensé pour être si expressif à la hauteur de ses batailles épiques, ce fan art rend un hommage épique à l’un des méchants les plus uniques de l’histoire et de lui nous vous montrerons l’une des figures Une pièce le plus écrasant que nous ayons vu ces derniers temps. Et au cas où vous ne les auriez pas vus, Roger, Ace, Barbe Blanche … Voilà à quoi ressembleraient en réalité certains des pirates les plus célèbres de One Piece.

Le message était ici BP Studio God Enel Figure de OnePiece

Il Dieu Enel Il fait partie de ces méchants qui ne sont pas oubliés et ce fan l’a représenté dans des pièces en trois dimensions qui se composent de plusieurs parties qui recréent une scène. Une forme aquatique bleue semi-transparente de ce qui semble être le Dieu Enel avec sa technique électrique de plus de 200 millions de volts pour laquelle il est célèbre, grâce à l’habileté acquise après avoir mangé le Fruit du démon GoroGoro.

Un autre morceau est l’argent lui-même Dieu Enel et où nous le voyons avec ses vêtements exotiques caractéristiques et ses quatre tambours sur le cerceau. Peut être assemblé comme une scène complète ou avoir Dans le juste et nous savons que vous voudrez cette représentation incroyable directement à votre table. Pensez-vous que la puissance des 200 000 000 volts du Dieu Enel est l’un des plus marquants de toute la série?

Savoir plus: Ce serait un Funko d’Enel de One Piece

Autres objets One Piece que vous aimerez