Le joueur professionnel de Valorant, Spencer «Hiko» Martin, a mentionné que les modifications apportées au système de jeu classifié au chapitre 2, qui ont apporté différentes améliorations à la qualité de vie des joueurs, telles que les listes de scores gagnés et perdus ainsi que les classements, ont en quelque sorte converti le système de jeu classé dans une “poubelle”.

Le joueur explique que la différence de niveau de jeu entre les ligues aux scores les plus élevés est contradictoire, car plus votre position est élevée, vous n’êtes pas positionné avec des adversaires de même niveau mais avec des joueurs platine, pour cela utilisez l’exemple de actuellement numéro un sur le serveur disant: “Asuna (le joueur avec le compte classé premier en Amérique du Nord) estime que son autre compte Diamant 3 il a plus de concurrence que son compte du premier joueur sur le serveur, et je suis d’accord avec lui ».

En plus de ces écarts de niveau, les joueurs ont connu des files d’attente plus longues pour rejoindre les jeux, plus leur score est élevé. Depuis Émeute Ils ont répondu que le système était encore trop récent pour apporter des correctifs en profondeur afin de résoudre les problèmes actuels.

