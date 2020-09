Comme TWSJ l’avait anticipé, NVIDIA et SoftBank ont ​​annoncé un accord définitif par lequel NVIDIA va acquérir ARM pour un montant final de 40 000 millions de dollars, tandis que SoftBank maintiendrait sa présence dans l’entreprise en acquérant un maximum de 10% du capital.

Cette union fera de NVIDIA un acteur encore plus important sur le marché de la technologie, profitant de son nouvel achat pour faire progresser le développement des technologies d’IA. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA a déclaré qu’avec cet achat, l’entreprise se trouve dans une position imbattable pour une ère à venir, où l’IA sera la force la plus importante de notre temps.

On voit que la société de Huang a des idées très claires et des plans concrets dans lesquels appliquer la technologie ARM, profitant de l’annonce de l’achat pour confirmer que construira un supercalculateur d’intelligence artificielle de nouvelle génération qui sera alimenté par un processeur ARM.

L’opération en détail

Les détails de l’opération ont été précisés, précisant l’ampleur de l’opération. Initialement, NVIDIA paiera à SoftBank un total de 21,5 milliards de dollars en actions ordinaires NVIDIA et 12 milliards de dollars en espèces, dont 2 milliards de dollars seront payables à la signature. Ainsi, les actions NVIDIA à émettre à la clôture de la transaction s’élèveront à 44,3 millions, déterminées par le cours de clôture moyen des actions ordinaires NVIDIA au cours des 30 derniers jours de négociation.

Parallèlement à cela, SoftBank pourrait recevoir jusqu’à 5 milliards de dollars en espèces ou en actions sous réserve de la satisfaction d’objectifs de performance financière spécifiques par ARM.

Sous la loupe des régulateurs

L’achat doit encore passer le filtre des organismes de contrôle, qui vont sans doute le regarder à la loupe et il est fort possible qu’il nécessitera des garanties pour éviter une position dominante de l’entreprise. Ils en sont bien conscients dans les négociations et ont laissé la transaction soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires du Royaume-Uni, de la Chine, de l’Union européenne et des États-Unis.

Si tout se passe bien, la transaction devrait être finalisée dans environ 18 mois.

Si vous avez aimé cet article, Partagez-le.