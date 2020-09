L’ancienne mission Pathfinder de la NASA a renvoyé une image vraiment époustouflante de Mars que vous n’avez probablement jamais vue.

Pathfinder a été lancé en 1997 et est mort sur Mars la même année.

La mission comprenait un atterrisseur et le rover Sojourner qui, bien qu’ils aient été conçus pour ne vivre qu’une semaine, ont réussi à passer plus de 80 jours à explorer la planète rouge.

Si vous voyiez l’image ci-dessus hors de son contexte, vous devineriez probablement déjà que c’est le paysage de Mars. Le sable et les rochers secs, poussiéreux et orange sont une caractéristique emblématique de la planète rouge. Ce que vous ne devineriez probablement pas, c’est quel élément du matériel de la NASA a pris la photo.

Votre première estimation serait probablement le rover Curiosity. Nan. Peut-être le rover Opportunity, avant sa malheureuse disparition? Encore faux. C’est difficile à croire, mais cette superbe photo a été prise par un atterrisseur qui n’a été conçu que pour quelques mois et qui est maintenant mort depuis plus de deux décennies. Je parle bien sûr de Pathfinder, qui est arrivé sur Mars le 4 juillet 1997.

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, l’image a été capturée par le système de caméra IMP fixé à la station de base. Le rover Sojourner, conçu pour durer seulement une semaine, a finalement passé plus de 80 jours à explorer la planète et à renvoyer des images et des lectures atmosphériques.

La NASA décrit les «Twin Peaks» comme suit:

Cette image montre les Twin Peaks, qui sont des collines de taille modeste au sud-ouest du site d’atterrissage de Mars Pathfinder. Ils ont été découverts sur les premiers panoramas pris par la caméra IMP le 4 juillet, puis identifiés dans des images de Viking Orbiter prises plus de 20 ans auparavant. Les sommets mesurent environ 30 à 35 mètres de haut. North Twin est à environ 860 mètres (2800 pieds) de l’atterrisseur et South Twin est à environ un kilomètre (3300 pieds). La scène comprend des crêtes rocheuses et des rigoles ou «bosses» de débris d’inondation qui s’étendent de quelques dizaines de mètres de l’atterrisseur à la distance du South Twin Peak.

Le panorama en taille réelle est encore plus époustouflant. Découvrez-le ici en pleine résolution.

Si vous vous demandez comment une image aussi magnifique aurait pu être capturée en 1997, la NASA a la réponse. L’image est en fait un composite de sept cadres différents qui ont été agrandis puis ajustés afin que l’image résultante soit plus haute en résolution que n’importe laquelle des photos individuelles. Comme dernier ajout, «l’équilibre des couleurs a été ajusté pour se rapprocher de la vraie couleur de Mars.»

D’accord, c’est juste, donc ce n’est pas comme si Pathfinder avait emmené un iPhone pour le trajet et envoyé le panorama sur Snapchat, mais l’image qui en résulte est toujours l’une des plus belles représentations du paysage de Mars que vous n’allez jamais voir.

