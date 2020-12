Le monde de l’anime et du manga n’est pas le seul exclusivement pour cosplay, la vérité est qu’il y en a beaucoup jeux video entretenu par de nombreux fans au fil des ans grâce à ses personnages emblématiques et à sa grande traçabilité. C’est pourquoi ce cosplayer a caractérisé le protagoniste de l’un des jeux les plus singuliers de Jeux Platine, et c’est pourquoi ce sera peut-être le cosplay le plus parfait d’Android 2B protagoniste de NieR: Automates que vous avez vu. Et au cas où vous ne l’auriez pas entendu, cette image de 2B de NieR: Automata peut être le nouveau fond d’écran pour votre mobile.

Sorti en février 2017, c’est l’un des jeux d’accompagnement Nier de la saga Drakengard, et son protagoniste est un modèle androïde de combat qui simule le sexe féminin appelé 2B ou avec votre nom complet, YoRHa Numéro 2 Modèle B. Nous avons récemment vu un autre des cosplays 2B NieR: Automata les plus brutaux.

[Self] 2B de Nier: Automates de cosplaygirls

Cette cosplayeuse a créé non seulement la tenue caractéristique de l’androïde, une robe noire avec une jupe large et des bottes longues, ainsi que les cheveux blonds courts avec des bandages, mais elle a également pris ses photos dans un endroit qui pourrait bien être un saut du jeu vidéo. à la vraie vie. Avec ce cosplay si réaliste et parfait Nous pensons qu’il est prêt à combattre les machines qui ont envahi la Terre.

▪ Date de sortie: 03/10/2017